به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب‌آهن که هفته گذشته با شکست خارج از خانه ناباورانه برابر تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز فرصت صعود به جمع مدعیان لیگ برتر را از دست داد، امیدوار است تا با پیروزی مقابل صبای قم و توقف دیگر مدعیان مجددا به بالای جدول بازگردد.



جدال تفکرات گل محمدی جوان و کربکندی با تجربه



اما صبای قم با هدایت یحیی گل محمدی مربی جوان و خوش فکر فوتبال کشورمان، ر هفته نخست نتیجه بسیار مناسبی کسب کرده است، ضمن اینکه این تیم در بازی قبل در خانه نشان داده است که از خط حمله قدرتمندی برای بازکردن دروازه حریفان بهره‌ می‌برد، ضمن اینکه هنوز در خانه گل نخورده است و تا پایان هفته نخست با کسب سه امتیاز در رده نخست جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.



این بازی در حالی در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار می شود که تمام بازیکنان صبای قم در ترکیب اصلی این تیم حضور خواهند داشت و از این جمع، اکبر صادقی و محسن بیات که در دیدار با پیکان اجبارا از ترکیب صبا بیرون رفته بودند، مشکلی ندارند و در ترکیب شاگردان گل محمدی خواهند بود.



مصاف با ذوب‌آهن حساس‌ترین بازی صبای قم در مقایسه با بازی خانگی در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر است که گل محمدی امیدوار است بازیکنان صبا با ارائه بهترین بازی‌ خود از آن با دست پر خارج شوند و به روند رو به رشد خود ادامه دهند.



صبا صدرنشین و ذوب آهن قعرنشین لیگ برتر فوتبال



صبای قم امشب آخرین تمرین خود را برگزار خواهد کرد و بعد از آن راهی اصفهان می شود تا از ساعت 22 چهارشنبه چهارم مرداد ماه در نخستین دیدار خارج از خانه خود در این فصل لیگ برتر فوتبال به مصاف شاگردان رسول کربکندی برود.



این دیدار در شرایطی برگزار می شود که صبای قم در هفته نخست در دیدار خانگی برابر پیکان تهران دست به کار بسیار بزرگی زد و تیم تازه به لیگ برتر آمده عبدالله ویسی را با حساب چهار بر صفر در هم کوبید تا شگفتی سازی هفته نخست لیگ برتر شود.



از سوی دیگر شاگردان رسول کربکندی در تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان نیز در هفته نخست شگفتی جالبی خلق کرده و در مصاف با میزبان شیرازی خود یعنی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی با نتیجه غیر قابل تصور سه بر صفر تن به شکست دادند تا یک رده با انتهای جدول فاصله داشته باشند.

