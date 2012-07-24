  1. ورزش
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۰۳

با وساطت محمدجواهری؛

رقم اجاره زمین چمن ورزشگاه فولادشهر کاهش یافت/ اختلافات برطرف شد

رقم اجاره زمین چمن ورزشگاه فولادشهر کاهش یافت/ اختلافات برطرف شد

باشگاه ذوب آهن اصفهان پذیرفت زمین چمن ورزشگاه فولادشهر را با رقمی کمتر از مبلغ پیشنهاد شده قبلی در اختیار تیم فوتبال سپاهان قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این از سوی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اعلام شده بود که باشگاه سپاهان برای برگزاری هر یک از دیدارهای تیم فوتبال این باشگاه در ورزشگاه فولادشهر باید مبلغ 50 میلیون تومان به ذوبی‌ها پرداخت کند که همین مسئله اختلافاتی را بین دو باشگاه مطرح اصفهانی به وجود آورده بود.

در شرایطی که شنیده می‌شد مسئولان باشگاه سپاهان به دنبال برگزاری دیدارهای تیم فوتبال این باشگاه در شهری غیر از اصفهان هستند، عصر امروز سه شنبه نشستی با حضور مدیران ارشد دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن اصفهان برگزار شد. در این نشست که با وساطت محمدرضا محمدجواهری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد، اختلاف نظرها برطرف و باشگاه ذوب آهن از مواضع خود کوتاه آمد.

براین اساس مقرر شد باشگاه سپاهان اصفهان برای برگزاری هر یک از دیدارهای لیگ برتری خود در ورزشگاه فولادشهر مبلغ 25 میلیون تومان به باشگاه ذوب آهن پرداخت کند و برای هر یک از دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا رقم اجاره زمین را به 33 میلیون تومان افزایش دهد.

از زمانی که کار مرمت و بازسازی ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز شده است، دیدارهای تیم فوتبال سپاهان اصفهان در ورزشگاه فولادشهر که زمین اختصاصی باشگاه ذوب آهن است، برگزار می‌شود.

کد مطلب 1657670

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