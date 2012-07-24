ناصر بختیاری زاده در آستانه بازی تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان در مصاف دو تیم از هفته دوم دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال که چهارشنبه شب برگزار خواهد شد، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ما در تمام بازی‌ها برای بردن و کسب سه امتیاز بازی می‌کنیم و امیدوارم در دیدار با ذوب آهن اصفهان نیز در این مسیر موفق عمل کنیم.



وی ادامه داد: نتیجه بازی در زمین مسابقه رقم می‌خورد و تیمی که در استفاده از فرصت‌ها، باهوش‌تر عمل کند سه امتیاز را می‌گیرد ولی ما در خانه حریف هم برای تداوم نتایج خوب خود بهترین بازی را ارائه می‌کنیم تا سه امتیاز را از آن خود کنیم.



مربی تیم فوتبال صبای قم با اشاره به تمرینات پیش از آغاز لیگ برتر بیان داشت: ما از تعطیلات لیگ برتر به بهترین نحو ممکن بهره بردیم، بازیکنان صبا خوب استراحت کردند، خوب تمرین کردند و بازی تدارکاتی خوبی هم داشتیم و اکنون نیز آماده مصاف با ذوب آهن هستیم.



وی عنوان کرد: از نظر آمادگی جسمانی و کار با توپ تمرینات خوبی انجام داده‌ایم و تمام تلاش بازیکنان ما در 90 دقیقه رقابت با ذوب آهن اصفهان که یکی از بهترین تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران است و نایب قهرمانی آسیا را یدک می‌کشد، کسب سه امتیاز خواهد بود.



بختیاری زاده با اشاره به شناخت خود و همکارانش از تیم ذوب آهن اصفهان، بیان کرد: آنها تیم بزرگی هستند که می‌توانم بگویم که برای جبران باخت برابر فجر شهید سپاسی شیراز هفته نخست لیگ برتر به مصاف ما می آیند ولی ما شناخت خوبی نسبت به این تیم داریم.



بازیکنان ما با شناخت کافی مقابل آنها ظاهر شوند



وی با بیان اینکه پیش از هر بازی عملکرد حریف را آنالیز می کنیم، عنوان کرد: ما نیز همانند حریفان، تمام تیم‌های مقابل خود را چند روز پیش از مسابقه برای بازیکنان کاملا آنالیز می‌کنیم تا بازیکنان ما با شناخت کافی مقابل آنها ظاهر شوند.



مربی تیم فوتبال صبای قم در ادامه با اشاره به عملکرد صبای قم در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر فوتبال، عنوان داشت: بازیکنان ما در دیدار با پیکان تهران کم نظیر بودند و قطعا با همان انگیزه ای که آن بازی را بردند، در این دیدار به فکر شکست ذوب آهن خواهند بود.



بختیاری زاده عنوان کرد: انشاءالله در این مسابقه نیز همانند دیدار با پیکان قوی و منسجم بازی خواهیم کرد تا صبای قم بتواند با کسب سه امتیاز بازی صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور را برای خود حفظ کند.



دیدار صبای قم و ذوب آهن اصفهان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال از ساعت 22 چهارشنبه شب در فولاد شهر اصفهان برگزار می‌شود.

