به گزارش خبرنگار مهر، عزیز صدرنژاد بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه اولین آکادمی قویترین مردان استان البرز که در باشگاه شهید بابایی کرج برگزار شد، با انتقاد از عدم حضور بهروز منتقمی در این مراسم اظهار داشت: هم اکنون البرز استان شده است بنابراین برای مشکلات ورزشی البرز دیگر شهرداری کرج نباید فکری کند بلکه متولی اصلی آن باید به فکر آن باشد.



وی ادامه داد: طبق ماده 55 و 34 قانون شهرداری ها هیچ وظیفه ای در قبال ورزش استان البرز ندارند ولی ورزشکاران کرج افتخار این شهر هستند و امروزه خارج از وظیفه به درخواست رسیدگی می شود.



رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج افزود: در گذشته در بازی های المپیک چند مدال آن متعلق به ورزشکاران کرجی بود و در رشته های اتومبیل رانی و کشتی حرفی برای گرفتن داشتیم ولی متاسفانه امروزه چگونه است.



وی گفت: درخواست احداث سالنی در شان ورزشکاران البرزی از سوی شهرداری تنظیم شود و اعضای شورا آن را تصویب می کنند.



به دلیل وضعیت نامناسب سالن شهید بابایی شرمنده شهروندان کرجی هستم



رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج افزود: به دلیل وضعیت نامناسب سالن شهید بابایی شرمنده شهروندان کرجی هستم.



صدرنژاد ادامه داد: به جای مشارکت با بخش ها و ادارات مختلف که سرانجام نتیجه کار به اسم آن اداره تمام می شود ولی پول و سرمایه اصلی برای مردم است، بگذاریم مردم خودشان از این پول ها استفاده کنند.



وی با انتقاد از اینکه موکت سالن اولین آکادمی قویترین مردان مربوط به جنگ جهانی دوم است، اضافه کرد: از پول و اعتبارات شهرداری برای دستگاه های دیگر هزینه می شود ولی اینگونه طرح ها بر زمین مانده است.



نامه نگاری فایده ای ندارد



رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه نامه نگاری فایده ای ندارد، افزود: خیلی از سالن های ورزشی استان البرز حتی لامپ و شیشه ندارد و شیشه برخی از آنها شکسته است، ای کاش به این مراسم نمی آمدم.



صدر نژاد با اشاره به اینکه شهروندان کرجی از ما سئوال کنند جوابی برای گفتن نداریم، ادامه داد: دفترهای ما میزهای 250 میلیونی دارد و وضعیت این سالن برای ما شرم آور است.

