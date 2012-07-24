شیخ الاسلامی: مردم برای ایجاد اشتغال سرمایه گذاری کنند

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان بهزیستی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، رئیس سازمان خدماتی درمانی، معاون پارلمانی کمیته امداد، جمعی از معاونین وزارت رفاه، مدیر عامل بانک رفاه کارگران، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سرپرست صندوق مهر امام رضا (ع) و مدیرعامل صندوق بیمه خدمات درمانی و مدیر عامل بیمه خدمات اجتماعی روستاییان و عشایر حضور داشتند.

وی افزود: در این جلسه وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد که ما بدون حاشیه ادغام وزارتخانه را انجام دادیم و هم اکنون نیز مطالبات پزشکان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را پرداخت کرده ایم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه شیخ الاسلامی در این نشست تاکید کرد که اشتغالزایی مربوط به تمام حاکمیت است و باید قوای مقننه، مجریه و قضائیه دست به دست هم بدهند تا زمینه اشتغال فراهم شود، گفت: وی تاکید داشت که مردم هم باید سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند تا بازار کار رونق بگیرد.

عزیزی با اشاره به اینکه وزیر کار در این جلسه اظهار داشت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اجرای قانون کار است و از زمانی که هر فردی مشمول قانون کار می‌شود تحت پوشش این وزارتخانه قرار می‌گیرد، گفت: با تلاش های بسیار حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی 18 درصد افزایش پیدا کرده است.

