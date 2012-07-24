  1. سیاست
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۵۲

در کمیسیون اجتماعی مطرح شد/

شیخ الاسلامی: مردم برای ایجاد اشتغال سرمایه گذاری کنند

شیخ الاسلامی: مردم برای ایجاد اشتغال سرمایه گذاری کنند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در جلسه این کمیسیون وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد که ما بدون حاشیه ادغام وزارتخانه را انجام دادیم گفت: وی تاکید داشت مردم باید سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند تا بازار کار رونق بگیرد.

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان بهزیستی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، رئیس سازمان خدماتی درمانی، معاون پارلمانی کمیته امداد، جمعی از معاونین وزارت رفاه، مدیر عامل بانک رفاه کارگران، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سرپرست صندوق مهر امام رضا (ع) و مدیرعامل صندوق بیمه خدمات درمانی و مدیر عامل بیمه خدمات اجتماعی روستاییان و عشایر حضور داشتند.

وی افزود: در این جلسه وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد که ما بدون حاشیه ادغام وزارتخانه را انجام دادیم و هم اکنون نیز مطالبات پزشکان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را پرداخت کرده ایم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه شیخ الاسلامی در این نشست تاکید کرد که اشتغالزایی مربوط به تمام حاکمیت است و باید قوای مقننه، مجریه و قضائیه دست به دست هم بدهند تا زمینه اشتغال فراهم شود، گفت: وی تاکید داشت که مردم هم باید سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند تا بازار کار رونق بگیرد.

عزیزی با اشاره به اینکه وزیر کار در این جلسه اظهار داشت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اجرای قانون کار است و از زمانی که هر فردی مشمول قانون کار می‌شود تحت پوشش این وزارتخانه قرار می‌گیرد، گفت: با تلاش های بسیار حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی 18 درصد افزایش پیدا کرده است.
 

کد مطلب 1657676

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها