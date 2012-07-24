خدمات دهی مناسب با اعتبارات موجود در گرمسار ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صحرایی عصر سه شنبه در جلسه شوراها و دهیاران بخش مرکزی گرمسار که در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان تشکیل شده بود، با بیان اینکه در روستاهای شهرستان گرمسار، طرح هادی بصورت کامل اجرا نشده است و تا کنون در برخی روستاها از اجرای طرح بهسازی و هادی خبری نیست، گفت: برای اجرای کامل طرح هادی روستایی به حداقل 200 میلیون تومان اعتبارات در سال نیاز است که می طلبد این اعتبارات تخصیص داده شود.

وی افزود: برای 18 روستای شهرستان گرمسار اعتبار عمرانی در نظر گرفته نمی شود و حتی برای شن ریزی راه های روستایی اعتبار کافی را نداشتیم.

بخشدار بخش مرکزی گرمسار مشکلات روستاهای گرمسار را بسیار اساسی دانست و گفت: روستای کرند و فرور 2400 نفر جمعیت دارد که اعتبارات آن برای 700 نفر داده می شود و این کافی نیست.

وی تصریح کرد: از جمله معضلات اساسی روستای کرند، جاده زیرگذر این روستاست که محل دسترسی به منطقه گردشگری محسوب می شود ولی ایمن نیست.

صحرایی ادامه داد: شهرک های صنعتی و روستاهای بخش مرکزی نیازمند ایستگاه ها و ماشین آلات آتش نشانی هستند.

بخشدار بخش مرکزی گرمسار اظهار داشت: همچنین 26 روستای تحت پوشش دهستان لجران، برای تامین امنیت نیاز به اختصاص وسیله نقلیه برای پاسگاه نیروی انتظامی دارند.

صحرایی با اشاره به مشکل آب شرب و فرسودگی لوله های انتقال آب، مشکل روشنایی و نبود راه مناسب در برخی روستاها افزود: کانال شاهبداغ نیازمند اصلاح و ایمن سازی برای پیشگیری از تصادفات و خطرات جاده ای دارد که نیاز است طرح ایمن سازی کانال تسریع یابد.