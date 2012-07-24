بازدید استاندار از تبلیغات اسلامی لرستان/ تصویب 194 طرح در ستاد کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله دهمرده در جمع کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی را یک وظیفه مقدس عنوان کرد و گفت: تبلیغ، ترویج و تعمیق امور دینی، معارف اسلامی، فرهنگ قرآنی و آموزه های انسان ساز و سعادت بخش دین مبین اسلام از وظایف عمده این سازمان است که در واقع نوعی عبادت محسوب می شود.

وی آموزش انسانها و تعلیم و تربیت آنها را نوعی سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: اگر این تعلیم و تربیت و آموزش ها در راستای فرهنگ دینی و الهی باشد به طور قطع با اجر و ثواب الهی توأم بوده و بزرگترین سرمایه گذاری در جامعه همین مسئله است که بتوانیم انسانهایی با فرهنگ، متدین، سالم و متعهد تحویل جامعه دهیم.

استاندار لرستان اظهار داشت: حل مشکلات جامعه به دست متخصصانی صورت می پذیرد که دارای تعهد باشند و تعهد از دل تعلیم و تربیت اسلامی، تبلیغ، ترویج و تعمیق فرهنگ دینی در جامعه تحقق می یابد.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته تلاشهای بسیار خوب و اقدامات ارزشمندی در این راستا در استان صورت گرفته است، گفت: کمک به ساخت مصلاها و مساجد، راه اندازی و تأسیس دانشکده علوم قرآنی، احداث و ایجاد دبیرستانهای معارف، توجه ویژه به فرهنگ دینی و اختصاص اعتبارات بی سابقه به این بخش از این جمله اقدامات ارزشمند است.

دهمرده با اعلام آمادگی مدیریت استان مبنی بر پیگیری مسائل و امور سازمان تبلیغات اسلامی حرکت در این راستا را یک توفیق الهی برشمرد و گفت: از طریق اختصاص اعتبارات لازم برای ساخت دبیرستانهای معارف و پیگیری برخی امور در تهران تلاش خواهیم کرد تا مشکلات سازمان حل و فصل شود.

تصویب 194 طرح در ستاد کشاورزی لرستان

جلسه ستاد اجرایی بخش کشاورزی استان به ریاست علی هادی چگنی معاون برنامه ریزی استاندار و با حضور مدیران ذیربط و متقاضیان اجرای طرحهای مربوطه در دفتر معاون برنامه ریزی استانداری تشکیل شد.

این جلسه با هدف بررسی روند اجرای طرحهای شهرستان خرم آباد با اعتباری بالغ بر 3000 میلیون ریال برگزار شد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان در این جلسه ضمن تأکید بر سرعت و دقت در اجرایی کردن طرحهای مربوط به ستاد توسعه بخش کشاورزی، این امر را موجب به فعلیت رسیدن قابلیت ها و توانمندیهای بخش کشاورزی در لرستان برشمرد و گفت: شکوفایی این ظرفیت ها وفور تولید، رفاه و ایجاد اشتغال را در پی دارد.

علی هادی چگنی تصریح کرد: مدیران ذیربط باید در راستای رفع مسائل و مشکلات توسعه بخش کشاورزی با هم تعامل داشته و ترتیبی اتخاذ کنند که روند کار در کمترین زمان و با بهترین کیفیت به سرانجام برسد.

وی در ادامه سخنانش از تصویب تعداد 194 طرح به مبلغ 439914 میلیون ریال با اشتغالزایی 398 نفر در ستاد اجرایی بخش کشاورزی استان خبر داد.

استاندار لرستان: هیچ مشکلی برای عرضه مرغ با نرخ دولتی وجود ندارد

استاندار لرستان در بازدید از نمایشگاه عرضه کالا در مرکز استان با اعلام اینکه هیچ مشکلی برای عرضه مرغ با نرخ دولتی به همه متقاضیان وجود ندارد، گفت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت در این ایام حدود 75 تن مرغ با قیمت مصوب دولتی در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا توزیع کرده که به راحتی پاسخگوی نیاز متقاضیان است.

حبیب الله دهمرده با دادن این اطمینان به مردم که به زودی در زمینه مرغ هیچ مشکلی نخواهیم داشت، گفت: در پی تلاشهای دولت و همه مسئولین، مشکلات بخش تولید و عرضه مرغ حل و فصل شده است.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات مهم ما که موجب کمبود مرغ شده بود افزایش قیمت نهادهای دامی بود که خوشبختانه این مشکل رفع شده و با حل این مشکل، جوجه ریزی در واحدهای پرورش مرغ کشور به میزان کافی و لازم انجام شده است و به زودی با وفور تولید و عرضه مرغ به بازار قیمت ها تعدیل خواهند شد.

استاندار ضمن اطمینان دادن به مردم که در حال حاضر هیچ مشکلی برای عرضه مرغ گرم و منجمد با قیمتهای تعدیل شده وجود ندارد، از اداره صنعت، معدن و تجارت لرستان خواست میزان عرضه مرغ را در بازار افزایش دهد.