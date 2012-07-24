99 درصد املاک شمال تهران دانه درشت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یزدانی افزود:‌ در منطقه یک حدود یک درصد پلاک های ثبتی مساحتی زیر 100 متر مربع و 99 درصد قطعات مساحتی بیش از 100 متر مربع دارند که این قطعات یا دارای فضای سبز هستند یا می توان با تشویق مالکان آنها را به توسعه فضاهای سبز خصوصی تشویق کرد.

وی تصریح کرد: فضاهای سبز خصوصی مورد غفلت قرار گرفته اند؛ در صورتی که چندین برابر فضای سبز عمومی می توانند در ایجاد و افزایش ریه های تنفسی تهران موثر باشند.

شهردار منطقه یک تهران اضافه کرد: با تشویق مالکان زمین های خصوصی به احداث بنا در سطح اشغال کمتر و ارتفاع بیشتر می توان از این سرمایه های طبیعی بهره جست.

وی با اشاره به طرح ناحیه سبز در پهنه شمال تهران گفت: این پروژه یکی از پروژه های زیست محیطی است که در کنار اجرای طرح بهسازی و ساماندهی رود دره ها که از منتهی الیه شرقی منطقه شامل ارتفاعات سوهانک تا منتهی الیه غربی که رود دره درکه است، در توسعه فضای سبز و بهبود محیط زیست نقش موثری ایفا می کنند.

یزدانی افزود: پروژه ناحیه سبز با تلاش همکاران در حال تثبیت است تا به عنوان پروژه الگو و مطلوب شکل بگیرد و در آینده پس از رفع نقاط ضعف و توسعه نقاط قوت در سایر نواحی شهر تهران اجرا شود.

وی اجرای پروژه ناحیه سبز را در برنامه ریزی شهری با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار، موجب کاهش اثرات مخرب پروژه ها بر محیط زیست دانست.

راه اندازی سامانه جدید پرداخت الکترونیکی قبوض برق درتهران

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از راه اندازی سامانه جدید پرداخت الکترونیکی قبوض (1521) در تهران خبر داد.

غلامرضا خوش خلق درباره صدور حدود 100 میلیون نسخه قبض برق در کشور در یک سال گفت: با احتساب هزینه چهار هزار ریالی برای پرداخت حضوری هر قبض، می توانیم با استفاده از این سامانه 400 میلیارد ریال در سال در هزینه ها صرفه جویی کنیم.

وی با بیان اینکه اکنون این سامانه توسط شرکت‌ توزیع نیروی برق تهران بزرگ فعال شده و در پنج کلان شهر کرج، اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد نیز در حال پیگیری و اجرا است، افزود: کاهش تردد درون شهری، کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت های فسیلی و همچنین جلوگیری از صرف وقت مشتریان برق برای پرداخت حضوری از مزایای عمومی استفاده از این سامانه است.

خوش خلق گفت: این سامانه با حمایت مالی ستاد تبصره 13 قانون بودجه و هدایت و پشتیبانی دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو راه اندازی شده و از سوی شرکت توانیر و شرکت های توزیع نیروی برق اجرا می شود و کمیته مرکزی با مشارکت نمایندگان وزارت نیرو، شرکت های آبفا و توانیر بر این سامانه نظارت کافی خواهند داشت.

نخستین جلسه شورای عشایر شهرستان تهران برگزار شد

نخستین جلسه شورای عشایر شهرستان تهران در سال 91 در محل فرمانداری تهران برگزار شد.

نخستین جلسه شورای عشایر شهرستان تهران عصر سه شنبه به ریاست محسن نایبی فرماندار شهرستان تهران برگزار شد.

در این جلسه، عملکرد شورای عشایر شهرستان تهران در سال 90 با ارائه گزارشی توسط محسن بختیاری دبیر شورای عشایری شهرستان تهران بیان شد.

در این جلسه توسط سیروس نصیری مدیرکل امورعشایر استان تهران در خصوص پیگیری مصوبات قبل و همچنین پیرامون آخرین وضعیت احداث پل روگذر از عرض اتوبان پردیس توضیحاتی ارائه کرد.

فرماندار شهرستان تهران از مدیران دستگاه های مربوطه خواست برای مرتفع کردن مشکلات عشایر و موارد مطرح شده اقدامات لازم را انجام دهند.

نخستین همایش آموزشی بهره وری در آبفای جنوب شرقی استان تهران

نخستین همایش بهره وری مصرف آب در شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران برگزار شد.

در این همایش یک روزه که روز سه شنبه با حضور مدیران و روسای امورات وادارات تابعه شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران درمحل ستاد مرکزی این شرکت در ورامین برگزار شد، مسائل مربوط به بهره وری مصرف آب مورد بررسی قرار گرفت.

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران در حاشیه این همایش گفت: این همایش به منظور آشنایی با مفاهیم بهره وری و همچنین با توجه به اهمیت ونقش ارتقای بهره وری در رشد همه جانبه و حرکت در مسیر تعالی در صنعت آب و فاضلاب برگزار شده است.

مرتضی فخاری همچنین از اجرای چهار دوره آموزشی برای کارکنان شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران خبر داد و گفت: در این دوره های آموزشی کارگران، کارشناسان و مدیران شرکت آبفای جنوب شرقی در چهار دوره آموزشی درون سازمانی مسایل مختلف تخصصی را آموزش خواهند دید.

معاون شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران افزود: این دوره های آموزشی برای تحقق اهداف آموزشی شرکت و همچنین به منظور آشنایی کارکنان شرکت با دانش جدید و پیشرفته در صنعت آب و فاضلاب برگزار شده است.