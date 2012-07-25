بیش از پنج هزار واحد صنفی متخلف در استان سمنان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یحیایی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه امسال در این استان بیش از پنج هزار واحد متخلف شناسایی شده اند، افزود: بالغ بر یک هزار شکایت نیز از واحدهای صنفی در قالب طرح نظارتی ماه مبارک رمضان به ثبت رسیده است.

وی درخصوص مهمترین علل شکایت های مردمی به سامانه 124 اظهار داشت: بیشترین شکایت مربوط به درج نکردن قیمت، گرانفروشی، تقلب و کم فروشی از سوی مردم گزارش شده است.

یحیایی عنوان داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 500 مورد تخلف از واحدهای صنفی شهرستان سمنان گزارش و پرونده آنها به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه بازرسان و ناظران صبح ها و عصرها بر واحدهای صنفی، خدماتی و مراکز مختلف نظارت دارند، افزود: در طرح کنترل بازار و نظارت بر واحدهای صنفی و خدماتی، 50 بازرس و 100 ناظر افتخاری همکاری دارند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یاد آور شد: تلاش باید به سمتی باشد که مردم احساس رضایت کنند تا مردم در ماه مبارک رمضان با مشکلی مواجه نگردند.

یحیایی در پایان، مهمترین دستاورد نظارت بازرسان بر روند عرضه کالا و فعالیت های واحدهای صنفی را کمک به تنظیم بازار و تعدیل قیمت کالا عنوان داشت.