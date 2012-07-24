مسئولان قهرمانان را در ایران نگه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی داداشی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه اولین آکادمی قویترین مردان استان البرز که در باشگاه شهید بابایی کرج برگزار شد، با بیان اینکه قهرمانان ما محجوب و باغیرت هستند، اظهار داشت: ما می توانیم با حمایت های ناچیز و همدردی این قهرمانان را در ایران نگه داریم.



وی افزود: استان البرز دارای پتانسیل های زیادی در حوزه ورزش به ویژه رشته بدن سازی است ولی متاسفانه تا کنون به جز شهردار کرج هیچ مسئول هیچ حمایتی از قهرمانان این رشته نکرد است .

وی ادامه داد: استان البرز دارای قهرمانان بزرگی است که شاید کشورهای همسایه آرزوی داشتن آنها را داشته باشند ولی کرج همچون کشوری ابر قدرت در زمینه ورزش است و به راحتی این قهرمانان را در خود جای داده است.

امکانات ورزشی کرج ناچیز است



برادر مرحوم روح الله داداشی قویترین مرد ایران انتقاد کرد: در این چند سال اخیر در مسابقات مختلف جایگاه خود را حفظ کرده ایم ولی امکانات و تجهیزات ناچیز است.



علی داداشی اظهار داشت: چند سال پیش کشور مالزی پیشنهاد همکاری را به روح الله داداشی داد ولی روح الله نپذیرفت.



تاسف مالزیایی ها به مکان تمرین روح الله داداشی



وی اضافه کرد: زمانی که چند نفر از کشور مالزی برای پیشنهاد همکاری به ایران آمده بودند و مکان تمرین روح الله را مشاهده کردند به محل خاکی که روح الله تمرین می کرد تاسف خوردند.



وی افزود: امروزه به مسلم دارابی و چند تن از ورزشکاران دیگر ما نیز پیشنهاد داده اند، امیدواریم مسئولان ما هوشیار باشند به دلیل اینکه قهرمانان ما فشار زیادی را تحمل می کنند.



برادر مرحوم روح الله داداشی قویترین مرد ایران گفت: مسئولان تا موقعی که کشورهای اطراف قهرمانان را از ما نگرفته اند از ورزشکاران حمایت کنند.