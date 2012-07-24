هزاران فرد مسلح به کوهها گریختند/پایان قریب الوقوع عملیات پاکسازی حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه و شبکه ماهواره ای الدنیا، یک منبع نظامی سوری در حمص اعلام کرد عملیات امنیتی برای پاکسازی برخی مناطق از وجود گروههای تروریستی مسلح به زودی پایان می یابد.



وی گفت پس از سیطره ارتش سوریه بر اغلب مناطق حمص، حضور افراد مسلح تنها به مناطق الخالدیه، الحمیدیه و حمص القدیمه محدود شده است و هزاران فرد مسلح هم گریخته اند.



فرار هزاران فرد مسلح از حمص

وی با اعلام فرار هزاران فرد مسلح از حمص تاکید کرد نیروهای حفظ امنیت از هیچ تلاشی در انجام ماموریت خود برای پاکسازی حمص فروگذار نخواهند کرد.

این منبع امنیتی خاطر نشان کرد کندی روند پاکسازی حمص به این دلیل است که پاکسازی آن بسیار دشوارتر است، زیرا بازرسی هر ساختمان و ایمن سازی آن به 5 تا 7 ساعت زمان نیاز دارد، تا به عنوان ساختمان کاملا امن اعلام گردد، همچنین خنثی کردن بمبها به مدت زمانی طولانی نیاز دارد.



کشته شدن دهها تروریست در حلب



از سوی دیگر شبکه تلویزیونی الدنیا در خبری فوری گزارش داد دهها تروریست در اطراف زندان مرکزی حلب کشته شدند، ارتش کنترل کامل منطقه را به دست گرفت.



خبر دیگر اینکه واحدهایی از ارتش سوریه، حمله افراد مسلح به منطقه اریحا در ادلب را برای سومین بار دفع کردند که طی آن شماری از این افراد کشته و زخمی شدند.



بر اساس این گزارش، همچنین بحران آب در منطقه اریحا به سبب ادامه تحرکات گروههای مسلح ادامه دارد.



این گزارش حاکی است دستگاههای ذیربط در سوریه، دو بمب به وزن هر کدام یکصد کیلوگرم را در جاده اریحا جسرالشغور کشف و خمثی کردند.



همچنین هفت سرباز ارتش سوریه در کمین تروریستها گرفتار شده و زخمی شدند.



واحدهای ویژه ارتش سوریه همچنین دو بمب هر کدام به وزن 70 کیلوگرم را در جاده المصطومه اریحا چهار راهی نحلیه و سه بمب را در جاده سلقین عز مارین کشف و خنثی کردند.



منطقه خان شیخون برای دومین روز پیاپی شاهد نفوذ باندهای مسلح به داخل آن بود که منجر به بروز درگیریهای شدید شد که طی آن شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند، یک غیر نظامی و دو نظامی هم به ضرب گلوله تروریستها کشته شدند.



کشته شدن تعداد زیادی از تروریستها در کوههای الخراطه





درگیریهای شدید میان ارتش سوریه و باندهای مسلح در کوههای الخراطه و روستاهای سلمی و دورین امروز نیز ادامه داشت که طی آن شمار زیادی از تروریستها کشته شدند.

به گفته منابع ارتش سوریه، تعداد زیادی از افراد مسلح در کوهها متمرکز شده اند و با سلاحهای سنگین و موشک اندازهای خود، نیروهای ارتش را هدف قرار می دهند و تک تیراندازهای وابسته به گروههای تروریستی نیز به شدت فعال هستند.



مخالفت الجزایر با دخالت آشکار اتحادیه عرب در امور سوریه



خبر دیگر اینکه دولت الجزایر با رد درخواست اتحادیه عرب برای کناره گیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، آن را خارج از چارچوب اختیارات اتحادیه عرب دانست و اعلام کرد این مسئله حاکمیتی فقط مربوط به ملت سوریه است.

عراق هم روز دوشنبه با رد درخواست اتحادیه عرب، آن را مسئله ای مربوط به ملت سوریه دانست.