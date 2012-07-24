طی سه سال یک ریال هم خرج سالن شهید بابایی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محبی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاحیه اولین آکادمی قویترین مردان استان البرز که در باشگاه شهید بابایی کرج برگزار شد، اظهار داشت: طی سه سال گذشته یک ریال هم خرج سالن ورزشی شهید بابایی نشده

است و هم اکنون در حال تخریب است.



وی ادامه داد: این سالن در شان ورزشکاران البرزی نیست، انشاءالله با کمک خدا و همت مسئولان بازسازی شود.



رئیس اداره تربیت بدنی شهرداری کرج با بیان اینکه اختلاف سلیقه در واگذاری این سالن پیش آمده بود، اضافه کرد: در سال گذشته پیشنهاد واگذاری سالن ارائه شد که باید مصوبه شورا نیز اخذ می شد ولی اعضای شورا با واگذاری سالن مخالفت کردند ولی با ورزش کردن رایگان ورزشکاران موافق بودند.



محبی افزود: دلیل این امر را باب شدن این موضوع می دانستند که در آینده دیگر افراد نیز درخواست واگذاری بقیه سالن های شهر را دارند.



رئیس اداره تربیت بدنی شهرداری کرج گفت: قرار است 10 زمین چمن نیز به بهره برداری برسد و همچنین یکی دیگر از اهداف این است که در 6 ماهه دوم سال جاری سالنی در شان ورزشکاران کرج ساخته شود.

