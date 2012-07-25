توسعه شهرکهای صنعتی باید به صورت جدی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس راشاد صبح چهارشنبه در جمع مدیران استان زنجان افزود: در توسعه شهرکهای صنعتی در شهرستان زنجان باید اقدمات موثری انجام گیرد و در این راستا باید مدیران دستگاههای ذیربط برنامه ریزی های کارشناسی شده را لحاظ کنند.

راشاد تاکید کرد: مدیران باید موانعی را که باعث عدم ورود سرمایه گذار به استان می شود را برطرف کنند و در این راستا راهکارهای کارشناسی شده را مد نظر قرار دهند.

وی افزود: امسال نهضت کشاورزی در کشور است و در این راستا باید به بخش کشاورزی توجه ویژه ای شود.

راشاد، سفر استاندار به شهرستانها را در اجرایی شدن مصوبات بسیار مطلوب اعلام کرد و افزود: سفرهای مکرر باعث می شود که مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به محقق کردن مصوبات تلاش مضاعف را در دستور کار قرار دهند.

فرماندار زنجان سیاست مهم دولت را در سال جاری توسعه کشاورزی یاد کرد و گفت: در راستای توسعه کشاورزی استان و شهرستان جلسات مکرر گذاشته می شود و تکلیف کلیه بخشها مشخص می شود .



