برتری پرگل راه آهن مقابل گهر دورود در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 22 امروز سه شنبه با برگزاری یک بازی بین تیم‌های راه آهن و گهرزاگرس دورود آغاز شد.

نیمه اول این بازی که در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار شد به برتری 3 بر یک تیم راه آهن انجامید تا شاگردان علی دایی به کسب نخستین پیروزی خود در لیگ دوازدهم امیدوار شوند.

راه آهن در این نیمه خیلی زود در دقیقه 9 توسط بهادر عبدی به گل رسید. هافبک ریزنقش راه آهن روی پاس دقیق مجتبی شیری گل نخست بازی را به ثمر رساند و تیم دایی را با یک گل پیش انداخت.

10 دقیقه پس از این گل مجتبی شیری که سازنده گل اول بود، روی یک ضربه کاشته گل دوم را به ثمر رساند و بازی را در دقیقه 19 مسابقه 2 بر صفر کرد.

این پایان کار دو تیم در نیمه اول نبود و تیم راه آهن در دقیقه 35 به گل سوم رسید. فرزاد آشوبی، هافبک باتجربه تیم راه آهن شهرری پس از دریافت پاس علیرضا عباسفرد گل سوم را وارد دروازه گهر کرد و خاطر دایی را برای پیروزی تقریبا آسوده.

درشرایطی که بازی در نیمه اول روبه اتمام بود مجید خدابنده لو با پاس مجید باجلان دروازه راه آهن را گشود و امید را به اردوی تیم گهر باز گرداند.

قضاوت دیدار راه آهن شهرری - گهر دورود برعهده موعود بنیادی‌فر است. او در نیمه اول این بازی به مجتبی شیری و محمدحسن رجب زاده از تیم راه آهن کارت زرد نشان داد.