  1. ورزش
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۲۳:۰۰

هفته دوم لیگ برتر فوتبال/

برتری پرگل راه آهن مقابل گهر دورود در پایان نیمه اول

برتری پرگل راه آهن مقابل گهر دورود در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم‌های فوتبال راه آهن شهرری و گهر زاگرس دورود در چارچوب هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برتری زردپوشان به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 22 امروز سه شنبه با برگزاری یک بازی بین تیم‌های راه آهن و گهرزاگرس دورود آغاز شد.

نیمه اول این بازی که در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار شد به برتری 3 بر یک تیم راه آهن انجامید تا شاگردان علی دایی به کسب نخستین پیروزی خود در لیگ دوازدهم امیدوار شوند.

راه آهن در این نیمه خیلی زود در دقیقه 9 توسط بهادر عبدی به گل رسید. هافبک ریزنقش راه آهن روی پاس دقیق مجتبی شیری گل نخست بازی را به ثمر رساند و تیم دایی را با یک گل پیش انداخت.

10 دقیقه پس از این گل مجتبی شیری که سازنده گل اول بود، روی یک ضربه کاشته گل دوم را به ثمر رساند و بازی را در دقیقه 19 مسابقه 2 بر صفر کرد.

این پایان کار دو تیم در نیمه اول نبود و تیم راه آهن در دقیقه 35 به گل سوم رسید. فرزاد آشوبی، هافبک باتجربه تیم راه آهن شهرری پس از دریافت پاس علیرضا عباسفرد گل سوم را وارد دروازه گهر کرد و خاطر دایی را برای پیروزی تقریبا آسوده.

درشرایطی که بازی در نیمه اول روبه اتمام بود مجید خدابنده لو با پاس مجید باجلان دروازه راه آهن را گشود و امید را به اردوی تیم گهر باز گرداند.

قضاوت دیدار راه آهن شهرری - گهر دورود برعهده موعود بنیادی‌فر است. او در نیمه اول این بازی به مجتبی شیری و محمدحسن رجب زاده از تیم راه آهن کارت زرد نشان داد.

کد مطلب 1657706

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها