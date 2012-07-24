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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۲۳:۱۹

هفته دوم لیگ برتر فوتبال/

برتری پرسپولیس مقابل فجرسپاسی در پایان نیمه اول/ بازی در ورزشگاه خالی

برتری پرسپولیس مقابل فجرسپاسی در پایان نیمه اول/ بازی در ورزشگاه خالی

نیمه اول دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و فجرسپاسی شیراز در چارچوب هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برتری سرخپوشان تهرانی به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پرسپولیس تهران و فجرسپاسی شیراز از ساعت 22:30 امروز سه شنبه برگزارکننده دومین دیدار روز نخست از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بودند.  نیمه اول این بازی که در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار شد به برتری یک بر صفر تیم پرسپولیس انجامید.

پرسپولیس در این مسابقه شروعی بهتر از میهمان جوان خود داشت و در دقیقه 16 مسابقه به گل اول رسید. امیرحسین فشنگچی تنها دو دقیقه پس از آنکه از گشودن دروازه خالی تیم فجر عاجز مانده بود، گل اول سرخپوشان را در شانزدهمین دقیقه از بازی به ثمر رساند. فشنگچی که علی عسگر را در مصاف تک به تک با دروازه بان فجر همراهی می‌کرد، توپ سرگردان مقابل دروازه فجر را به گل اول سرخپوشان مبدل کرد.

بعد از این گل دو تیم صاحب شانس‌ها و موقعیت‌هایی شدند که از آنها بهره لازم را نبردند تا بازی در نیمه اول با برتری یک بر صفر تیم پرسپولیس به اتمام برسد.

کد مطلب 1657707

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