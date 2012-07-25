به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیانی در حاشیه اولین نشست مشترک فرماندهان و افسران جبهه جنگ نرم ویژه روسای دانشگاه ها و مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه های استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: رسالت بسیج دانشجویی در شرایط کنونی بسیار خطیر و تاثیرگذار است و می تواند خدمات موثری به کشور ارائه کند.



800 هزار عضو بسیج دانشجویی در کشور



رئیس سازمان بسیج دانشجویی افزود: در حال حاضر 800 هزار نفر در بسیج دانشجویی کشور عضویت دارند و با توجه به ضرورت داشتن بصیرت در دانشگاها این سازمان دو وظیفه اساسی را بر عهده دارد که تربیت نیروی انسانی هم طراز انقلاب اسلامی از جمله آنهاست.



قدیانی بیان کرد: نقش آفرینی در چالش های اساسی نظام اسلامی از دیگر وظایف سازمان بسیج دانشجویی است که با جدیت دنبال خواهد شد.



وی گفت: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با استفاده از توانمندی های بسیج دانشجویی می توان به تحقق این شعار سال کمک کرد که این کار نیازمند برنامه ریزی و تدوین فعالیتهای اصولی است.



سه رویکرد اساسی بسیج دانشجویی در سال جاری



این مسئول با اشاره به مهمترین رویکرد و اولویت های امسال سازمان بسیج دانشجویی اظهارداشت: عمق بخشی به فعالیتهای بسیج، تخصصی کردن فعالیتها و بسط بصیرت دانشجویان برای توانمند کردن دانشجویان، از رویکردهای سال جاری است که با جدیت دنبال می شود.



وی تصریح کرد: تلاش می کنیم تا مشکلات و چالش های فراروی نظام اسلام را با تشکیل کارگروه های تخصصی و ارائه راهکارهای علمی و اساسی به ویژه در زمینه تولید ملی برطرف کنیم.



استقبال از کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها



این مسئول یادآورشد: هر چند در سیستم امنیتی جامعه محدودیت هایی دیده می شود اما از فضای موجود در دانشگاه ها باید بیشترین استفاده را ببریم و راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی از ضرورت هایی است که باید در دانشگاهها جدی گرفته شود.



وی افزود: باید ابتدا تحمل خود را برای شنیدن دیدگاه ها، نظر،‌اندیشه های متفاوت بالا بریم تا ظرفیت بیان هر سخنی را داشته باشیم و این فضای باز سیاسی می تواند از طریق کرسی های آزاد اندیشی ایجاد شود.



قدیانی بیان کرد:‌ ما اصرار داریم که کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها برگزار شود و لزوما نباید این کرسی ها با تعداد زیادی از دانشجویان باشد.



این مسئول گفت: آموزش نیروهای استانها آغاز شده تا دانشجویان بتوانند این کرسی ها را با کیفیت مناسبی در دانشگاه های کشور برگزارکنند.



وی اظهارداشت: سازمان بسیج دانشجویی از برگزاری این کرسی ها به طور کامل حمایت می کند و در صورت نیاز دانشگاه ها به سخنران و امکانات برگزاری همکاری لازم صورت خواهد گرفت.