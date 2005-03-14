تلويزيون العراقيه: پليس عراق درمقابل همنام قدرتمند خود روز سختي را خواهد داشت

به گزارش خبرنگار" مهر" مفسرورزشي اين تلويزيون گفت: شرايط تيم پاس ايران كه تيم پليس ايران است، با برد درمقابل الريان قطربسياربهترازالشرطه است. متاسفانه الشرطه نتيجه بدي درمقابل السالميه كويت گرفت كه مي تواند درديداربا پاس به ضررآنها تمام شود.

وي گفت: تيم الشرطه درخط دفاع خود بشدت آسيب پذيراست. اين تيم به دليل شرايط فعلي كشورش ازامتيازمهم ميزباني محروم است وهمچنين بدوربودن فوتبال عراق ازميادين بين المللي مي تواند درعدم نتيجه گيري پليس عراق دخيل باشد.

وي درتحليل تيم پاس گفت: خداداد عزيزي وجواد نكونام مي توانند روزسختي را براي الشرطه رقم بزنند.

وي سرعت تيم پاس را يك دردسرديگربراي الشرطه خواند وگفت: عدم امتيازگيري الشرطه ازاين ديداريعني خداحافظي ازجام باشگاههاي آسيا وپليس عراق وظيفه سنگيني درقبال دفاع ازهويت فوتبال عراق به عهده دارد.

وي خاطرنشان ساخت: پاس اميد اول اين گروه است والشرطه سخت ترين ديداررا پيش روي خود دارد. وي دفاع الشرطه را درمقابل سانترازجناحين وارسال توپهاي بلند آسيب پذيرتوصيف كرد وبه بازيكنان اين تيم پيشنهاد كرد با شوتهاي ازراه دوروحمله به عمق دفاع پاس مي توانند نتيجه گيري كنند. اين مفسرورزشي فوتبال عراق گفت: به هنگام حملات تيم پاس اجراي دفاع منطقي وچند لايه ويارگيري مستقيم اززهرپليس ايران خواهد كاست.

وي همچنين ازآرش نوآموزوعيسي بازيكن آفريقايي پاس بعنوان بازيكنان خطرناك نام برد وازتماشاگران اردني وبه ويژه سازمان پليس اردن خواست تا تيم الشرطه عراق را دربرابرپاس ايران تنها نگذاشته وآنها را تشويق نمايند.

تلويزيون ورزشي كويت نيزدرتحليلي كوتاه يادآورشد: تيم الشرطه كه هفته قبل در برابرالسالميه كويت سه بريك مغلوب شد، تيمي نيست كه بتواند جلوي پاس را بگيرد.