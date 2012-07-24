فشار های دشمن موجب تجدید نظر در محاسبات ایران نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (سه شنبه) در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، آرمانگرایی همراه با واقع بینی را رمز حرکت پیشرو ملت و نظام اسلامی در 32 سال اخیر برشمردند و با تأکید بر تواناییها و ظرفیتهای تعیین کننده ملت ونظام اسلامی ،به تشریح ضرورتها و بایدها و نبایدهای مقابله با چالش های پیچیده دشمن پرداختند.

حضرت آیت الله خامنه ای فهم دقیق ترکیب بسیار حساس و ظریف آرمانخواهی توام با واقع بینی را ضروری دانستند و افزودند: ترکیب آرمانگرایی با واقعیات، در واقع حرکت مجاهدانه در چارچوب تدبیر است که لازمه آن، آگاهی عموم مردم، دست اندرکاران و همدلی و همراهی در همه عرصه ها است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به چالش های نظام اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب از جمله ترورها، شورشهای قومی، جنگ تحمیلی 8 ساله، تحریم های پی در پی، قضایای تیر سال 78 و ماجراهای سال 88، خاطرنشان کردند: ظرفیت و توانایی های عظیم ملت ایران موجب شد که نظام اسلامی از همه این چالش ها با موفقیت عبور کند و در هر دوره نسبت به دوره قبل توانمندتر و قوی تر شود.

حضرت آیت الله خامنه ای شرط عبور موفقیت آمیز از پیچ های تند و گردنه های سخت در مسیر حرکت رو به جلو نظام اسلامی را حفظ ترکیب آرمانگرایی با واقع بینی و نگاه صحیح به توانایی ها و ظرفیت های کشور و ملت دانستند.

رهبرانقلاب با رد سخنان برخی افراد که می گویند آرمان گرایی با واقع بینی نمی سازد خاطرنشان کردند: بسیاری از آرمانهای انقلاب جزو مطالبات مردم است و به همین علت از واقعیات مسلم و عینی جامعه محسوب می شود.

ایشان، عزت ملی، زندگی ایمان مدار، مشارکت در مدیریت کشور، پیشرفت همه جانبه، استقلال اقتصادی – سیاسی و برخورداری از آبروی بین المللی را از مطالبات واقعی مردم برشمردند و افزودند: این خواسته های ملت دقیقاً در جهت آرمانهای انقلاب است و نشان می دهد که آرمانگرایی با واقع بینی منافاتی ندارد.

حضرت آیت الله خامنه ای آرمانگرایی بدون توجه به واقعیات و بدون بکارگیری ساز و کارهای منطقی و معقول را خیال پردازی دانستند و افزودند: برای اینکه آرمانها در حد شعار باقی نماند باید مسئولان و مردم آنها را بصورت منطقی و متین پیگیری کنند.

رهبر انقلاب نادیده گرفتن واقعیات جامعه را باعث اشتباه در قضاوت و خطا در انتخاب مسیر برشمردند و افزودند: باید براساس واقعیات، حرکات خود را تنظیم کنیم که در این مسیر، مراقبت از لغزشها و لغزشگاهها بسیار مهم است.

رهبر انقلاب در تشریح برخی لغزشگاهها به مسئله ای تحت عنوان «واقعیت پنداری» پرداختند.

ایشان افزودند: دشمنان انقلاب و اسلام سعی می کنند با واقعیت سازی و واقعیت نمایی، مسئولان و مردم را دچار خطا در محاسبات کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه به تلاش دشمن برای کوچک نشان دادن توان ملت ایران و بزرگنمایی توان جبهه استکبار اشاره کردند و گفتند: اگر اسیر این واقعیت نمایی شویم و در محاسبه توان خود و یا دشمن خطا کنیم راه را اشتباه خواهیم رفت.

ایشان دلبستگی به دنیا و ضعفهای نفسانی را از دیگر لغزشگاههایی دانستند که در هنگام محاسبه واقعیات و انتخاب مسیر، ایجاد خطا می کند.

حضرت آیت الله خامنه ای، تصور دستیابی به آرمانها بدون دادن هزینه را لغزشگاهی دیگر برشمردند و افزودند تکیه بر بخشی از واقعیات و ندیدن همه مسائل واقعی در کنار یکدیگر، لغزشگاه دیگری است که باید مراقب آن بود.

حضرت آیت الله خامنه ای، ملاحظه همه واقعیات کشور در کنار یکدیگر را، باعث امیدواری فراوان برشمردند و افزودند: این واقعیات نشان می دهد که اگر چه راه ملت ایران بسوی آرمانها، ‌دارای چالش است اما بن بستی در این راه وجود ندارد.

ایشان به تلاش دشمنان انقلاب برای بن بست نشان دادن راه ملت ایران اشاره کردند و افزودند: آنها به صراحت می گویند باید با تشدید فشارها و تحریمها، مسئولان ایران را وادار کرد که در محاسبات خود تجدید نظر کنند اما ملاحظه واقعیات باعث می شود که ما نه تنها در محاسبات خود تجدید نظر نکنیم بلکه با اطمینان بیشتر به راه مورد نظر ملت ادامه دهیم.

رهبر انقلاب در تشریح تعدادی از واقعیات موجود افزودند: مقابله چند دولت مستکبر با جمهوری اسلامی و فشارهای روزافزون وپیچیده آنها واقعیتی است که نباید نادیده گرفته شود.

ایشان گفتند این ‌ چند دولت مستکبر که دارای تواناییهای سیاسی و اقتصادی و رسانه ای هستند با دستگاه رسانه ای و تبلیغاتی انصافاً قوی خود، سعی می کنند که خود را جامعه بین المللی جا بزنند اما این واقعیت ندارد.

رهبر انقلاب افزودند: البته این چند دولت زورگو، سیاه لشگر هم دارند اما اگر دست حمایت امریکا از این سیاه لشکرها برداشته شود آنها صفر هستند و در محاسبات جهانی اصولاً به حساب نمی آیند.

ایشان افزودند: واقعیت دیگر این است که دشمنی این چند دولت مستکبر با نظام اسلامی به اصل نظام برمی گردد اما آنها تلاش می کنند که علت مقابله با ملت ایران را، مسئله هسته ای و دفاع از حقوق بشر جلوه دهند.

رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: البته با پرونده بسیار سیاه امریکا، صهیونیزم، انگلیس و دیگر مستکبران در زمینه حقوق بشر، هیچکس این دروغهای آنها را باور نمی کند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: واقعیت این است که انقلاب اسلامی ملت ایران، این کشور مهم را از چنگ مستکبران درآورده است و موجب انگیزه و بیداری رو به گسترش در جهان اسلام شده است و به همین علت آنها سعی می کنند با ضربه زدن به جمهوری اسلامی، به دیگران درس عبرت بدهند تا بدنبال چنین الگویی نروند.

رهبر انقلاب اسلامی جدید نبودن چالش های کنونی پیش روی نظام اسلامی را یکی دیگر از واقعیات موجود دانستند و افزودند: در برهه ای، کشتی های ایران در خلیج فارس هدف حمله قرار می گرفت و یا پایانه های نفتی و مراکز صنعتی در زیر چتر بمباران دشمن بود اما امروز بدخواهان نظام اسلامی جرأت نزدیک شدن به ایران را ندارند.

پیشرفت مستمر نظام اسلامی در عرصه های گوناگون بویژه دانش های پیچیده و انحصاری در شرایط تحریم و تهدید ،دیگر واقعیتی بود که حضرت آیت الله خامنه ای به آن اشاره کردند.

ایشان افزایش توانمندی و اعتماد به نفس نظام اسلامی در مقابله با تهدیدها را یکی دیگر از واقعیات برشمردند و تأکید کردند: واقعیت دیگر این است که جبهه مقابل نظام اسلامی به رهبری امریکا و صهیونیزم در مقایسه با گذشته به مراتب ضعیف تر شده است.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: افزایش تهدید پذیری رژیم صهیونیستی بعد از حوادث و انقلابهای منطقه، شکست های رژیم صهیونیستی در جنگ های 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه، سرنوشت امریکا در عراق، مشکلات فزاینده و تمام نشدنی امریکا در افغانستان، و شکست امریکا در سیاستهای خاورمیانه ای خود، نمونه های عینی از ضعف روز افزون جبهه مقابل است.

حضرت آیت الله خامنه ای، وجود بحران در کشورهای غربی مخالف نظام اسلامی را از دیگر واقعیات دانستند و افزودند: خطر جدی بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا و منطقه یورو، بی ثباتی در چندین کشور اروپایی و سقوط چند دولت اروپایی، کسری بودجه بالا در امریکا و شکل گیری جنبش نود و نه درصدی، حوادث مهمی هستند که نباید از آنها غافل شد.

ایشان تأکید کردند: مشکلات اقتصادی کشورهای غربی با مشکلات اقتصادی کشور ما تفاوت اساسی دارد زیرا مشکلات ما همانند مشکلات گروه کوهنوردی است که در حال حرکت به سمت قله، دچار مشکلاتی می شود اما حرکتش همچنان ادامه دارد در حالیکه مشکلات اقتصادی غرب همانند اتوبوسی است که در زیر بهمن مانده است.

حضرت آیت الله خامنه ای تحولات شمال افریقا و منطقه رااز دیگر واقعیات برشمردند و خاطرنشان کردند: توانایی های افزایش یافته نظام اسلامی از جمله واقعیات بسیار مهم است.

ایشان با اشاره به منابع بسیار غنی نفت، گاز و معدنی کشور افزودند: نیروی انسانی و جمعیت 75 میلیونی بویژه جمعیت جوان، پرنشاط و تحصیل کرده یکی از واقعیات و نقاط قوت اساسی کشور است که از عوامل مهم پیشرفت نیز به شمار می رود.

رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه به موضوع سیاست کنترل جمعیت اشاره کردند و ضمن تأکید بر لزوم بازنگری در این سیاست خاطرنشان کردند: در اوائل دهه هفتاد اجرای این سیاست بنابر مصالحی، صحیح بود اما ادامه آن در سالهای بعد خطا بود.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: بررسی های علمی و کارشناسی نشان می دهد که اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به تدریج دچار پیری و در نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد، بنابراین مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند و صاحبان رسانه و تریبون از جمله روحانیون در جهت فرهنگ سازی این موضوع اقدام کنند.

گستاخ تر شدن دشمن در صورت انعطاف و عقب نشینی ایران با هر توجیه و بهانه ای ،از دیگر واقعیاتی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره و نمونه هایی برای آن ذکر کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: در آن دوره ای که ادبیات مسئولان ما آمیخته به تملق گویی از غرب و امریکا شد، فردی که مجسمه شرارت بود، به خود اجازه داد که جمهوری اسلامی ایران را محور شرارت معرفی کند.

ایشان همچنین با اشاره به دوره ای که برخی عقب نشینی ها در موضوع هسته ای انجام شد خاطر نشان کردند در آن دوره بواسطه همراهی با غربی ها و عقب نشینی هایی که انجام گرفت، آنها آنقدر جلو آمدند که من مجبور شدم شخصاً وارد میدان شوم.

رهبر انقلاب افزودند: غربی ها در آن دوره آنقدر گستاخ شدند که حتی هنگامی که مسئولان ما به سه سانتریفیوژ قانع شده بودند، آنها مخالفت کردند اما امروز 11 هزار سانتریفیوژ در کشور فعال است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند اگر آن عقب نشینی ها ادامه پیدا می کرد قطعا امروز از پیشرفتهای هسته ای و نشاط و ابتکار علمی در کشور خبری نبود.

ایشان کُند و ناکارآمد شدن حربه تحریم در صورت مقاومت مدبرانه در مقابل آن را یکی دیگر از واقعیات دانستند و افزودند: فشارهای اقتصادی کنونی بر ضد نظام اسلامی، همچون گذرگاه و برهه ای است که کشور از آن عبور خواهد کرد زیرا ادامه طولانی مدت آن به نفع کشورهای غربی نیست.

رهبر انقلاب اسلامی، آمریکا و رژیم صهیونیستی را تنها نفع برندگان از فشار بر جمهوری اسلامی خواندند و تأکید کردند: بقیه کشورهایی که وارد ماجرا شده اند، با زور فشار و یا رودربایستی بوده است و این شرایط ادامه پیدا نخواهد کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای استثنا شدن 20 کشور از تحریم نفتی ایران و تلاش برخی کشورهای غربی برای دور زدن تحریم ها را از نشانه های امکان پذیر نبودن ادامه شرایط کنونی بر شمردند و خاطر نشان کردند: همه این واقعیات نشان میدهد که باید با توکل بر خدا، افزایش خطرپذیری، استفاده از تدبیر و درایت، راه مقاومت را ادامه داد.

ایشان استفاده هوشمندانه و مدبرانه از ظرفیت ها و توانایی ها در مقابل چالش ها را معنای واقعی شرایط بدر و خیبر دانستند و افزودند: باید به مسائل کشور با این دید و با ترکیبی از آرمانها و واقعیت های تشویق کننده نگریسته شود.

رهبر انقلاب اسلامی اقتصاد را موضوع بسیار مهم برای کشور و حرکت رو به جلوی آن دانستند و تأکید کردند: هدف دشمن از فشارهای اقتصادی در شرایط کنونی، لطمه زدن به «رشد و رفاه ملی» و ایجاد مشکل برای مردم بمنظور دلسرد و جدا کردن آنان از نظام اسلامی است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: از چند سال قبل مشخص بود که طراحی دشمن بر اقتصاد کشور متمرکز شده است و بر همین اساس شعارهای سال های اخیر همچون اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف - ‌کار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عنوان حلقه هایی برای ایجاد یک منظومه اقتصادی مطرح شد تا حرکت عمومی کشور در عرصه اقتصادی ساماندهی شود.

ایشان راه مقابله با فشارهای اقتصادی را اجرای اقتصاد مقاومتی دانستند و در تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی افزودند: مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات، و حرکت براساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاستها از ارکان اقتصاد مقاومتی بشمار می روند.

رهبر انقلاب اسلامی درخصوص مدیریت مصرف تأکید کردند: امروز تعادل در مصرف یک حرکت جهادی است و همه دستگاههای دولتی و غیردولتی و همچنین آحاد مردم باید موضوع پرهیز از اسراف و استفاده از تولیدات داخلی را جدی بگیرند.

حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که در چهارمین روز از ماه مبارک رمضان برگزار شد مغتنم شمردن روزها و شبهای این ماه پربرکت را به مسئولان و مردم توصیه کردند.

رهبر انقلاب در پایان سخنانشان، مسئله وحدت و همبستگی را بسیار مهم خواندند و خطاب به مسئولان گفتند: ملت خوشبختانه متحد است و شما باید با پرهیز از اختلافات بی فایده و رسانه ای کردن این اختلاف از اتحاد ملت صیانت کنید.

ایشان تأکید کردند: متهم کردن متقابل سه قوه بسیار مضر است و مسئولان هم بدانند که این کارها در بین مردم برای آنان هیچگونه آبرو و وجهه ای ایجاد نمی کند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: واقعیت این است که مشکلات وجود دارد اما نباید آنها را گردن این و آن انداخت بلکه باید با وحدت و تدبیر آنها را حل کرد و این کار، حتماً شدنی و امکان پذیر است.

در ابتدای این دیدار، رئیس‌جمهور بر تعهد دولت به ارزش‌ها، اصول و حقوق اساسی ملت نظیر توحید، عدالت، آزادی، کرامت مردم، پاک‌دستی، خدمت‌گزاری و پیشرفت کشور تأکید و گزارشی از عملکرد هفت‌ساله دولت را در عرصه‌های مختلف بیان کرد.

آقای احمدی‌نژاد با اشاره به قرار گرفتن ماهواره ایرانی در مدار و پیوستن کشورمان به باشگاه فضایی، تولید و تأمین سوخت رآکتورهای داخلی، فعالیت 11 هزار دستگاه سانتریفیوژ در مجتمع‌های غنی‌سازی و ساخت 20 رادیو دارو، از سرعت چند برابری رشد علمی کشورمان در مقایسه با رشد علمی جهان خبر داد و افزود: تقویت روحیه امید و خودباوری به‌ویژه در میان جوانان در صدر جهت‌گیری‌های دولت است.

رئیس‌جمهور با بیان برخی آمارها و ارقام در طول هفت سال اخیر و مقایسه با گذشته، به هشت برابر شدن تولیدات علمی بخش پزشکی، افزایش چهار برابری سهم کشور در تولیدات علمی منطقه و رشد بیش از چهار برابری مقالات علمی نمایه شده در مجلات معتبر بین‌المللی در حوزه وزارت علوم اشاره کرد و افزود: سهم ایران در تولید علم جهان از یک‌دهم درصد در سال 57 به سه‌دهم درصد در سال 84 و 1.2 درصد در سال 90 رسیده است که 12 برابر افزایش را در طول هفت سال گذشته نشان می‌دهد.

آقای احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفت‌های کشور در حوزه صنعت اشاره کرد و با یادآوری افزایش ظرفیت تولید در بخش‌های مختلف گفت: ایران در بخش تولید خودرو در رتبه سیزدهم، در تولید فولاد در رتبه هفدهم و در تولید مس در رتبه دهم جهان قرار دارد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز از 21 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 110 هزار میلیارد تومان در سال 90 رسیده است، افزود: با بهره‌برداری از تمام فازهای پارس جنوبی، مشکل برداشت از مخازن مشترک نیز رفع می‌شود.

رئیس‌جمهور افزود: علاوه بر سرمایه‌گذاری 335 هزار میلیارد تومانی در حوزه راه و شهرسازی، در هفت سال اخیر، شش میلیون و 719 هزار واحد مسکونی ساخته شده است.

وی از افزایش تولیدات کشاورزی به 110 میلیون تن در سال 90 خبر داد و با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی نیز از 2.27 میلیون تن در سال 84 به 5.51 میلیون تن در سال گذشته رسید، به پیشرفت‌ها در بخش آبیاری تحت فشار، ظرفیت صنایع تبدیلی کشاورزی و تحقیقات اشاره کرد.

آقای احمدی‌نژاد همچنین با تأکید بر افزایش توجه دولت به بخش فرهنگ، به افزایش 9.3 برابری بودجه عمومی فرهنگ و 27.6 برابری بودجه حوزه دین اشاره و خاطرنشان کرد: 27 اثر تاریخی تا پایان سال 90 به ثبت جهانی رسید و رتبه ایران از 32 به 14 ارتقا یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش ضریب جینی از چهارصد و بیست و سه هزارم در سال 84 به سی و هشت صدم در سال 90 و متوسط رشد اقتصادی شش درصد در هر سال را مورد اشاره قرار داد و در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی بر اساس اصل 44 قانون اساسی نیز گفت: تا سال 84 سه هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده بود که این میزان تا پایان سال 90 به 115 هزار میلیارد تومان رسید.

رئیس‌جمهور همچنین از صرفه‌جویی 32 میلیارد دلاری مصرف انرژی بر اثر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و طرح‌های دولت را در زمینه اصلاح درآمدهای مالیاتی، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح نظام توزیع، کاهش وابستگی بودجه به نفت برشمرد.

وی به طرح ویژه دولت برای تکمیل 905 طرح بزرگ کشور تا پایان فعالیت دولت دهم اشاره و خاطرنشان کرد که طرح‌های نیروگاهی، شبکه ریلی، 9 پالایشگاه و ساخت ورزشگاه‌ها، جزو این طرح‌هاست که تکمیل آن‌ها نیازمند 168 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است.

آقای احمدی‌نژاد هدف از بیان این پیشرفت‌ها و مقایسه آن‌ها با ادوار گذشته را نادیده گرفتن خدمات پیشین و یا ادعای نبود ضعف و اشکال ندانست و افزود: تشریح پیشرفت‌ها با انگیزه تأکید مجدد بر توانایی‌های ملت و یادآوری این نکته است که می‌توان با حفظ اصول و آرمان‌ها، تکیه بر قدرت مردم و توکل به خداوند، با سرعت مضاعف حرکت کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به طراحی دشمن در تجمیع توان و تجربه خود به‌منظور وارد کردن فشارهای سنگین برای مختل کردن بازار نفت و مبادلات خارجی ایران و ایجاد جنگ روانی گسترده در این بخش‌ها اشاره و از تشکیل جلساتی در سه سطح نمایندگان بین قوا، ستاد دستگاه‌های عملیاتی و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای خنثی کردن توطئه‌ها خبر داد.

رئیس‌جمهور همچنین با یادآوری برنامه استکبار برای منحرف کردن مسیر حرکت انقلاب‌های مردمی گفت: جبهه استکبار در مسیر بن‌بست حرکت می‌کند و ملت‌ها با جوشش و حرکت، این مسیر را تغییر خواهند داد.