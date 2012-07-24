به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن تیم گهر زاگرس که به دلیل مصدومیت از حضور در دیدار این تیم مقابل راه آهن بازمانده بود با حضور در بین تماشاگران تیم گهر یاران خود را همراهی کرد.

- حواشی دیگر دیدار راه آهن - گهر دورود به شرح زیر است:

* مارکار آقاجانیان، مربی تیم ملی فوتبال کشورمان از تماشاگران ویژه این دیدار بود که بازی را در کنار مسئولان دو باشگاه راه آهن و گهر از نزدیک تماشا می‌کرد.

* 15 دقیقه پیش از آغاز این دیدار چند دستگاه اتوبوس که از اطراف تهران آمده بودند، تعدادی نوجوان را برای همراهی تیم راه آهن به ورزشگاه آوردند.

* طرفداران تیم گهر زاگرس دورود را از در اصلی ورزشگاه راه ندادند و آنها ناچار شدند با مراجعه به در شرقی وارد ورزشگاه شوند.

* بلندگوی ورزشگاه اکباتان خراب بود و صدای گوینده ورزشگاه به خوبی به حاضرین در ورزشگاه نمی‌رسید.

* علی دایی، سرمربی راه آهن که عنوان می‌شد با مهدی تارتار مشکلاتی دارند پیش از آغاز مسابقه با دسته گلی بزرگ به سمت نیمکت گهر رفت و با تارتار و دیگر مربیان این تیم لرستانی خوش و بش کرد.

* تمامی بازیکنان راه آهن پیش از آغاز مسابقه برای ورود به میدان نزد مهدی تارتار رفتند و از او رخصت گرفتند.

* تا پنج دقیقه بعد از شروع نیمه نخست بازی هنوز صدای موسیقی از بلندگوهای ورزشگاه به گوش می‌رسید.

* اعتراض شدید مهدی تارتار در نیمه دوم به داوری باعث شد داور به او تذکر جدی دهد که در صورت ادامه دادن به این اعتراضات او را از روی نیمکت اخراج خواهد کرد.

* در اواسط بازی هواداران گهر با شعار "دایی ضد فوتبال" علی دایی را به استفاده از بازی احتیاطی متهم کردند.

* حدود 100 تا 150 مامور انتظامی در نزدیکی هواداران گهر حضور داشتند تا آنها سنگ و بطری به داخل زمین پرتاب نکنند. با این حال در یک ضربه کرنر آنها اشیائی را به داخل زمین پرتاب کردند که با مداخله بازیکنان گهر قائله خاتمه یافت.

* علی دایی در تمام طول بازی مرتب به تصمیمات داوری اعتراض می‌کرد. دایی هر زمان بازیکنان گهر مرتکب خطا می‌شدند اعتراض‌های خود را شروع می‌کرد.

* تماشاگران تیم گهر در پایان مسابقه با وجود شکست تیم‌شان به تشویق مربی و بازیکنان این تیم پرداختند.