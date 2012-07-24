امیدوارم داستان میزبانی ما حل شود/ هواداران گهر یک نعمت بزرگ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در کنفرانس خبری پس از دیدار راه آهن - گهرزاگرس دورود به خبرنگاران گفت: به نظر من نتیجه بازی نباید این طور رقم میخورد. ما درست در دقایقی که توپ و میدان را در اختیار داشتیم گل را دریافت کردیم. دو گل اول روی ضربات ایستگاهی رقم خورد، اگر توپهایی که به تیر دروازه راه آهن کوبیدیم وارد دروازه میشد شاید نتیجه بازی مساوی میشد.
وی در ادامه افزود: متاسفانه از دو بازی اول خود در رقابتهای این فصل لیگ برتر هیچ امتیازی کسب نکردهایم و شرایط خوبی نداریم. در بازی بعدی هم باید به مصاف پرسپولیس برویم، البته با وجود اینکه میزبان هستیم اما باید در ورزشگاه تختی تهران به مصاف پرسپولیس برویم.
تارتار در ادامه از هواداران گهر که با وجود شکست سنگین تیمشان را تشویق کردند تشکر کرد و گفت: این صحنهها در فوتبال ایران بی سابقه بود. این هواداران که در شهر غریب به این شکل بعد از شکست تیم و سرمربی تیم را تشویق میکنند یک نعمت بزرگ هستند. من مطمئنم که اگر بازیهای ما در شهر دورود برگزار شود جای سوزن انداختن هم در ورزشگاه نخواهد بود. امیدوارم مسئولین چارهای برای این مشکل بیندیشند و داستان میزبانی گهر هر چه زودتر حل شود.
سرمربی گهر همچنین در مورد غیبت محمد پروین و علیرضا نیکبخت در این بازی گفت: پروین دیر به جمع ما اضافه شد و هنوز آمادگی لازم برای بازی را ندارد، نیکبخت هم که مصدوم است و فعلا نمیتواند ما را همراهی کند.
تارتار در پایان از استقبال علی دایی در آغاز بازی نیز تمجید کرد و گفت: من و دایی رفاقت دیرینهای با هم داریم. او امشب مرا شرمنده کرد و از اینکه در ابتدای بازی به استقبال ما آمد بسیار خوشحال شدم.
دومین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با برتری 3 بر یک تیم راه آهن مقابل گهر دورود آغاز شد.
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