همه چیز در تیم پرسپولیس برعکس است/ پروین را نمی شناسم!

به گزارش خبرنگار مهر، "مانوئل ژوزه" پس از نخستین شکست پرسپولیس در لیگ دوازدهم ضمن بیان مطلب فوق گفت: همانطور که گفتم هفته‌های اول برای تیم ما سخت خواهد بود. من ریسک بزرگی کردم که در این شرایط به پرسپولیس آمدم در حالی که 15 بازیکن این تیم عوض شده و 15 روز تا آغاز رقابت‌های لیگ فاصله مانده بود.

"از ریسک کردن نمی‌ترسم و اکنون هم با سر بالا اینجا نشسته‌ام"، وی با بیان این جمله افزود: من اگر تیم را می‌بستم این گونه آن را درست نمی‌کردم. در عین حال خیلی از بازیکنان را نمی‌شناسم اما با گذشت زمان با استیل بازی و تفکرشان آشنا می‌شوم.

سرمربی تیم پرسپولیس با بیان اینکه تیمش در نیمه اول دیدار مقابل فجر بد بازی نکرد و حتی می‌توانست چهار گل به ثمر برساند، افزود: حریف در نیمه نخست و در مجموع کل بازی یک شانس هم روی دروازه ما ایجاد نکرد اما روی سه اشتباه ما در ضربات کرنر، دادن پنالتی و یک ضدحمله به گل‌های برتری دست یافت. البته من نمی‌دانم آن موقعیت پنالتی بود یا نه اما ماحصل اشتباه بازیکنان ما بود. ما نباید به حریف فرصت می‌دادیم.

ژوزه با اشاره به این نکته که بازیکنان تیم بزرگی مثل پرسپولیس باید در زمین راحت‌تر بازی کنند، ادامه داد: برخی از بازیکنان عصبی بودند، من هنوز آنها را نمی‌شناسم و نمی‌توانم بگویم چرا با استرس بازی می‌کردند. ضمن اینکه برخی از این بازیکنان از تیم‌های کوچک به پرسپولیس آمده‌اند و این را باید بدانند که فشار و نوع بازی در تیم‌های بزرگ متفاوت است.

ژوزه وقوع تمام اتفاقات در پرسپولیس را وارونه خواند و افزود: تیم اول بازیکنان گرفت و بعد مربی! کارها نباید این طور باشد. من تیم آماده‌ای را تحویل نگرفتم و درحالی که تجربه بالایی دارم جادوگر نیستم که با یک چشم برهم زدن شرایط را تغییر دهم.

"مهم نتیجه گیری آخر فصل است نه از دست دادن امتیازهای هفته‌های اول لیگ"، وی با طرح این موضوع گفت: ما باید تلاش کنیم در بازی‌های آینده سه امتیاز امروز را پس بگیریم. حریفان‌مان هم امتیاز از دست خواهند داد و ما فرصت داریم به آنها برسیم، مگر آنکه بازهم اشتباه کرده و بازهم امتیاز از دست بدهیم.

وی ضمن ابراز تاسف از اینکه بر خلاف بازی نخست تعویض‌های او در این بازی نتیجه نداشت در مورد صحبت علی پروین که گفته بود: "پرسپولیس در این دیدار اصلا خوب بازی نکرد و ژوزه باید با بازیکنان برخورد کند"، گفت: من ایشان را نمی‌شناسم اما اگر ایشان بهتر و باهوش‌تر از من بود، چرا سرمربی تیم نشد. من 22 قهرمانی در سال‌های گذشته گرفته‌ام و بیشترین قهرمانی را در تاریخ پرتغال کسب کرده‌ام.

سرمربی پرسپولیس در پایان گفت: در بردها دوستان چیزی نمی‌گویند اما باختن یک پدر دارد و من مسئولیتش را قبول کردم. اگر ایشان مدیر فنی تیم است بهتر است با من رودررو صحبت کند و مشکلات را بگوید.

دومین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با شکست تیم پرسپولیس مقابل فجرسپاسی شیراز پیگیری شد تا شاگردان محمود یاوری با 6 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی مسابقات شوند.