شهروندان باقرشهر فقط نام ایستگاه مترو را یدک می کشند

پرویز صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وقتی در سال 84 با حضور مسئولان وقت، ایستگاه مترو باقرشهر و پایانه بزرگ قطارهای مترو به بهره برداری رسید، همگان تصور می کردند که مشکلات تردد شهروندان باقرشهر مرتفع خواهد شد و آنان به راحتی با استفاده از مترو به تمامی نقاط شهر تهران ارتباط پیدا می کنند اما اینک پس از گذشت هفت سال از آن روز هیچیک از شهروندان در این ایستگاه حضور پیدا نمی کنند و این ایستگاه یا بهتر بگوییم پایانه بزرگ قطارهای مترو تنها نام باقرشهر را با خود یدک می کشد.

باقرشهر دستخوش معضلات بزرگ شهر تهران شده است

وی به مشکلات به وجود آمده در اثر انتخاب این نام برای ایستگاه باقرشهر اشاره کرد و گفت: باقرشهر یکی از معدود شهرهایی است که دستخوش معضلات بزرگ شهر تهران قرار گرفته است و مسئولان شهرداری و شورای اسلامی تهران و متروی تهران برای کاستن از فشارهای شهروندان و مخالفتهای آنان اقدام به نامگذاری پایانه بزرگ قطارهای مترو که در فتح آباد و در دورترین نقطه به مرکز شهر باقرشهر به نام ایستگاه باقرشهر کرد تا هم شهروندان باقرشهر را از ادامه انتظارات خود و مسئولان شهر را از پیگیری بیشتر منصرف کنند.

شکایت شهروندان باقرشهر از ایستگاه مترو مورد تأیید است

این مسئول ادامه داد: در طول هفت سالی که از افتتاح این ایستگاه می گذرد، شهروندان شکایات بسیاری را به اعضای شورای اسلامی منعکس کرده اند که پس از بررسی شکایات، کلیه موارد مورد تأیید هستند.

وی بیان داشت: جلسات و مکاتبات بسیاری با شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران و مسئولان مترو داشتیم که نام این ایستگاه را تغییر دهند و ایستگاه دیگری را در نزدیکی شهر و ترجیحاً در انتهای خیابان شهید مسعود فیروزی(توریست) ایجاد کنند که متأسفانه هیچگونه پاسخ قانع کننده ای دریافت نکرده ایم.

نام ایستگاه باقرشهر منّتی بر سر شهروندان بود

صادقی افزود: همانطور که گفته شد این محل با موضوعیت پایانه قطارهای مترو ساخته شده و نام ایستگاه باقرشهر منّتی بود که بر سر شهروندان باقرشهر گذاشته شد، وقتی شهروند ما هیچگونه امکان دسترسی به ایستگاه ندارد، وقتی امنیت ایشان به علت موقعیت مکانی نامناسب و دور بودن از محیط شهری و حمله سگهای ولگرد تامین نمی گشود چه نیازی است که نام این ایستگاه همچنان باقرشهر بماند و ما تقاضای تغییر نام این ایستگاه را داریم.

وی ضمن اشاره به مشکلاتی که شهرداری تهران برای شهروندان باقرشهر به وجود آورده است، گفت: متأسفانه علیرغم شعار شهردار تهران مبنی بر "شهر زیبا، شهرداری پاسخگو" تاکنون هیچگونه پاسخ منطقی در خصوص معضلات فوق دریافت نکرده ایم.

وعده های شهرداری تهران تا کنون محقق نشده است

رئیس شورای اسلامی باقرشهر افزود: با بحرانی شدن وضعیت بهشت زهرا(س) و درتوافقی اجباری، شهرداری تهران موظف شد پروژه هایی را برای باقرشهر تعریف و اجرا کند که عمده این پروژه ها احداث بوستان 33 هکتاری و احداث تقاطع غیرهمسطح در سه راهی بهشت زهرا(س) برای کم کردن بار ترافیکی جاده قدیم قم بود که تا کنون این وعده ها محقق نشده است.

وی به توافقات انجام شده در خصوص ایجاد ایستگاه مترو در محدوده باقرشهر اشاره کرد و یادآور شد: مسئولان مترو اعلام داشته اند به دلیل شرایط زیست محیطی امکان احداث ایستگاه مترو وجود ندارد اما مقرر شده بود تسهیلات لازم برای دسترسی آسان شهروندان به دو ایستگاه مترو شاهد و حرم مطهر امام(ره) اندیشیده شود، بر این اساس مقرر شده بود با همکاری شهرداری منطقه 19 و از ایجاد ادامه خیابان آیت الله کاشانی مسیری به طول 700 متر دسترسی به ایستگاه شاهد طرح ریزی و اجرا شود که متأسفانه اجرا نشده است.

خواستار اختصاص ایستگاهی مستقل هستیم

صادقی اضافه کرد: کمترین توقع ما از شهرداری تهران در قبال مشکلات فراوانی که مدیریت شهری باقرشهر با آن مواجه شده است، اختصاص ایستگاهی مستقل همانند کهریزک است که تا کنون محقق نشده است.