جزئیات حضور در ایستگاه مطالعه شبهای رمضان شهرری/ تولید فوری کتاب با نام کودکان مراجعه کننده

علیرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایستگاهی در شبهای ماه رمضان در فرهنگسرای ولاء میزبان اهالی شهرری است که با پنج بخش مختلف به آنها خدمات رسانی می کند.

وی به هدف برگزاری این ایستگاه نیز اشاره کرد و افزود: این برنامه با هدف ترویج و ترغیب شهروندان به مطالعه و کتابخوانی و عضویت در کتابخانه های شهرستان ری برگزار می شود.

نذر کتاب توسط شهروندان

مدیر کتابخانه شیخ صدوق(ره) ادامه داد: بخشی از این ایستگاه به نذر کتاب توسط شهروندان اختصاص داده شده، به این صورت که شهروندانی که کتابهای بلااستفاده در منازل خود دارند و از آنها استفاده ای نمی کنند، این کتابها را به کتابخانه ها هدیه می کنند.

وی تأکید کرد: در بخشی نیز تازه های نشر کتاب از "نشر صابرین" شامل 55 عنوان کتاب، ویژه نوجوانان و جوانان با موضوعاتی در حوزه کودکان و مباحث تربیتی ویژه کودکان قرار گرفته است.

تولید فوری "کتاب من" با نام هر کودکی که به ایستگاه مراجعه می کند

محمودی اضافه کرد: بخش دیگری تحت عنوان "کتاب من"، به تولید کتاب کودک با نام هر کودکی که به ایستگاه مراجعه می کند، می پردازد و پس از تایپ اسامی آنها در کتاب، محصول صحافی شده پس از کامل شدن در اختیار کودکان قرار می گیرد.

وی در خصوص محتوای "کتاب من" بیان کرد: این کتاب با موضوع روزه داری کودکان است و هر شب برای 60 نفر از کودکان، این محصول آماده می شود.

وی به جستجوی نرم افزار کتابخانه نیز اشاره ای داشت و افزود: در این بخش، کتابهایی که مورد نظر علاقه مندان است، با استفاده از نرم افزار کتابخانه برای آنها جستجو می شود و علاقه مندان می توانند در این بخش با 50 درصد تخفیف به عضویت ویژه در کتابخانه های منطقه 20 تهران در آیند و از 80 کتابخانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران استفاده کنند.

پاتوق مطالعه کتاب و نشریات

مسئول ایستگاه کتاب شهرری گفت: در چهارمین بخش این ایستگاه، پاتوق مطالعه کتاب و نشریات که شامل روزنامه ها و مجلات است برای اهالی کتاب مهیا شده و علاقه مندان می توانند در این قسمت از 70 عنوان کتاب موجود انتخاب کنند و به مطالعه آن ها یا روزنامه ها و مجلات بپردازند.

از مسابقه کتابخوانی "صبر جمیل" تا مسابقه "جدولک قرآنی"

وی با بیان اینکه "مسابقه کتابخوانی "صبر جمیل" هر سه روز یک بار در این ایستگاه برگزار می شود"، ادامه داد: در این مسابقه کتابی معرفی شده و یا خلاصه آن که به صورت بروشور آماده است، در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد تا علاقه مندان به سئوالی که به صورت مفهومی از این کتاب طرح شده، پاسخ دهند.

محمودی تصریح کرد: در پایان به سه نفر از برگزیدگان جوایزی اهدا می شود و کتابهای مسابقه "جدولک قرآنی" نیز که توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود، در اختیار شهروندان قرار می گیرد.