سارق پول کیف الکترونیک در تفت دستگیر شد

سرهنگ محمود میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در تفت اظهار داشت: با شکایت فردی مبنی بر سرقت کارت عابر بانک، ماموران آگاهی شهرستان تفت موضوع دستگیری سارق را در دستور کار قرار داده و تحقیق و بررسی پیرامون پرونده آغاز شد.

وی افزود: با استعلام از بانک مرتبط مشخص شد سارق اقدام به برداشت 11 میلیون ریال وجه نقد از کارت عابر بانک کرده است.

وی ادامه داد: مأموران آگاهی با همکاری مسئولان بانک و موسسات و فروشگاه‌های دیگر که فرد سارق اقدام به خرید و برداشت وجه کرده بود توانستند عکس وی را از دوربین های بانک و فروشگاه‌ها دریافت و سارق را شناسایی کنند.

سرهنگ میرحسینی بیان کرد: با دیدن عکس سارق توسط مالباخته مشخص شد سارق، شاگرد وی در جایگاه سوخت می باشد.

این مقام مسئول افزود: بلافاصله مأموران نسبت به دستگیری سارق در روز گذشته اقدام کردند و ضمن دلالت وی به پلیس آگاهی، با تکمیل پرونده نامبرده را تحویل مقامات قضایی دادند.

وی اضافه کرد: سارق در اعترافات خود به سرقت عابر بانک کارفرمای خود اعتراف کرد و با توجه به اینکه رمز عابر بانک بر روی جلد عابر بانک نوشته شده بود به راحتی توانست از آن استفاده کند.

فرمانده انتظامی تفت در پایان از مردم خواست به هیچ وجه کارت عابر بانک و رمز آن را در اختیار افراد غیرمرتبط و ناشناس قرار ندهند و از همراه نگه داشتن کارت عابر بانک و رمز آن در کنار هم خودداری کنند و با وارد کردن رمز خود به دور از چشم دیگران از فروشگاه‌ها خرید کنند.