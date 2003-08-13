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۲۲ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۴۵

يدالله اسلامي در گفتگو با مهر :

شوراي نگهبان طبق ضوابط كار نظارتي خود را انجام دهد

شوراي نگهبان طبق ضوابط كار نظارتي خود را انجام دهد

يدالله اسلامي رييس مجمع نمايندگان ادوار مجلس با اشاره به چالش جديد مجريان و ناظرين انتخابات هفتم مجلس گفت : شوراي نگهبان طبق ضوابط ، كار نظارتي را با دقت انجام ، و كارهايي كه شائبه تخلف از قانون را ايجاد مي كند انجام ندهد.

يدالله اسلامي كه با خبرنگار سياسي مهرگفتگو مي كرد، با تاكيد برنقش و جايگاه  قانوني وزارت كشور وشوراي نگهبان دربرگزاري انتخابات گفت:  اقدام شوراي نگهبان درراه اندازي دفاتر نظارتي استاني منجر به نتايج نامطلوبي بر افكار عمومي خواهد شد و انتخاب مسئولانه را از مردم خواهد گرفت .
اين نماينده سابق مجلس با اشاره به اينكه مردم بهترين ناظر بر وكلاي خود هستند، افزود: مهم اين است كه مردم انگيزه لازم براي شركت در انتخابات را داشته باشند و با اين گونه اقدامات نمي توان انتظار داشت سكوت 28 ميليوني مردم درانتخابات  دوم شوراها در انتخابات مجلس هفتم شكسته شود .
نماينده دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي  ، افزايش رعب و ترس در نمايندگان مجلس در خصوص نظارت استصوابي را ياد آورشد و افزود : در شرايط حساس فعلي ايران و جهان كه تهديدات خارجي بر تهديدات داخلي فزوني گرفته است و به مشاركت پرشور مردم نياز جدي داريم ، نبايد با اينگونه اقدامات مردم را براي شركت درانتخابات بي انگيزه تر كنيم .
وي با اشاره به اينكه حضور كمرنگ مرد م در انتخابات مشروعيت نظام را زير سئوال خواهد برد افزود : اين دفاتر از الان تحقيقات خود را شروع كرد ه اند ، در حالي كه  هنوز هيات نظارتي شكل نگرفته است .
اسلامي با تاكيد بر اينكه بهترين راه برون رفت از شرايط فعلي ادامه روند اصلاحات در كشور است افزود : با كنار گذاشتن دعواهاي سياسي و احترام به حقوق مرد م و فراهم كردن زمينه مشاركت آنان انگيزه لازم را براي شركت در انتخابات هفتم مجلس فراهم كنيم .  اين نماينده سابق مجلس خاطر نشان كرد : انسجام وهماهنگي در بخش‌هاي مختلف درون نظام و متناسب بودن اختيارات با مسئوليت‌ها و پاسخگو بودن مقامات كشور در قبال مسئوليتي كه برعهده دارند، از جمله مولفه ‌هاي ايجاد استحكام در درون جامعه است .

کد مطلب 16578

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