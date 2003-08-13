يدالله اسلامي كه با خبرنگار سياسي مهرگفتگو مي كرد، با تاكيد برنقش و جايگاه قانوني وزارت كشور وشوراي نگهبان دربرگزاري انتخابات گفت: اقدام شوراي نگهبان درراه اندازي دفاتر نظارتي استاني منجر به نتايج نامطلوبي بر افكار عمومي خواهد شد و انتخاب مسئولانه را از مردم خواهد گرفت .
اين نماينده سابق مجلس با اشاره به اينكه مردم بهترين ناظر بر وكلاي خود هستند، افزود: مهم اين است كه مردم انگيزه لازم براي شركت در انتخابات را داشته باشند و با اين گونه اقدامات نمي توان انتظار داشت سكوت 28 ميليوني مردم درانتخابات دوم شوراها در انتخابات مجلس هفتم شكسته شود .
نماينده دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي ، افزايش رعب و ترس در نمايندگان مجلس در خصوص نظارت استصوابي را ياد آورشد و افزود : در شرايط حساس فعلي ايران و جهان كه تهديدات خارجي بر تهديدات داخلي فزوني گرفته است و به مشاركت پرشور مردم نياز جدي داريم ، نبايد با اينگونه اقدامات مردم را براي شركت درانتخابات بي انگيزه تر كنيم .
وي با اشاره به اينكه حضور كمرنگ مرد م در انتخابات مشروعيت نظام را زير سئوال خواهد برد افزود : اين دفاتر از الان تحقيقات خود را شروع كرد ه اند ، در حالي كه هنوز هيات نظارتي شكل نگرفته است .
اسلامي با تاكيد بر اينكه بهترين راه برون رفت از شرايط فعلي ادامه روند اصلاحات در كشور است افزود : با كنار گذاشتن دعواهاي سياسي و احترام به حقوق مرد م و فراهم كردن زمينه مشاركت آنان انگيزه لازم را براي شركت در انتخابات هفتم مجلس فراهم كنيم . اين نماينده سابق مجلس خاطر نشان كرد : انسجام وهماهنگي در بخشهاي مختلف درون نظام و متناسب بودن اختيارات با مسئوليتها و پاسخگو بودن مقامات كشور در قبال مسئوليتي كه برعهده دارند، از جمله مولفه هاي ايجاد استحكام در درون جامعه است .
يدالله اسلامي در گفتگو با مهر :
شوراي نگهبان طبق ضوابط كار نظارتي خود را انجام دهد
يدالله اسلامي رييس مجمع نمايندگان ادوار مجلس با اشاره به چالش جديد مجريان و ناظرين انتخابات هفتم مجلس گفت : شوراي نگهبان طبق ضوابط ، كار نظارتي را با دقت انجام ، و كارهايي كه شائبه تخلف از قانون را ايجاد مي كند انجام ندهد.
يدالله اسلامي كه با خبرنگار سياسي مهرگفتگو مي كرد، با تاكيد برنقش و جايگاه قانوني وزارت كشور وشوراي نگهبان دربرگزاري انتخابات گفت: اقدام شوراي نگهبان درراه اندازي دفاتر نظارتي استاني منجر به نتايج نامطلوبي بر افكار عمومي خواهد شد و انتخاب مسئولانه را از مردم خواهد گرفت .
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