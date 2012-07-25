کاهش 21 درصدی سرقت مسلحانه/ وقوع قتل 12 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن ارائه گزارشی از وضعیت امنیتی کشور به سئوالات اعضای کمیسیون پاسخ داد.

وی با اشاره به اینکه در 4 ماهه سال جاری اغلب جرائم کاهش داشته است، تصریح کرد: سال قبل هم نسبت به ماقبل آن از کاهش چشمگیر جرائم در کشور برخوردار بودیم.

فرمانده نیروی انتظامی از کاهش 21 درصدی سرقت مسلحانه در کشور طی 4 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر داد و گفت: در این مدت سرقت به عنف 2 درصد کاهش داشته است.

به گفته سردار احمدی مقدم طی 4 ماهه امسال، سرقت تحت پوشش ماموران انتظامی 42 درصد، سرقت طلافروشی 32 درصد، سرقت بانک و پست بانک از 21 فقره به 12 فقره، سرقت مغازه 11 درصد و قتل 12 درصد در کشور کاهش یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین از افزایش 11 درصدی کشفیات مواد مخدر طی 4 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 90 خبر داد و گفت:در این مدت تلفات ناشی از تصادفات 6 درصد کاهش داشته است.

در ادامه این جلسه امیر احمد گراوند جانشین فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گزارشی از روند انسداد و کنترل مرزها و سردار احمد روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا گزارشی از وضعیت امنیت اخلاقی در کشور ارائه دادند.