کمبود پزشک برای اجرای طرح پزشک خانواده در کرمان نداریم

محسن گرکانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای طرح پزشک خانواده عدالت در سلامت محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه زیرساختهای اجرای این طرح در کرمان آماده شده افزود: بخشی از کار در هفته دولت و از نیمه دوم سال جاری به طور کامل این طرح در استان اجرا خواهد شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان ادامه داد: تاکنون حدود هزار و 600 نفر از پزشکان کرمان در سامانه طرح پزشک خانواده ثبت نام کرده اند.
وی گفت: در کنار کاهش هزینه های درمان و تحقق عدالت در سلامت، این طرح زمینه اشتغال را برای بسیاری از فارغ التحصیلان پزشکی فراهم می کند.
گرکانی نژاد ادامه داد: هر یک از پزشکان شرکت کننده در طرح پزشک خانواده می توانند دو هزار و 500 نفر را تحت پوشش بگیرند.
وی اظهار داشت: بعد از اعلام زمان ثبت نام، هر یک از خانوارهای شهری صاحب پرونده الکترونیک سلامت خواهند شد.
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