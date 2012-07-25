کمبود پزشک برای اجرای طرح پزشک خانواده در کرمان نداریم

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده از نیمه دوم امسال در کرمان گفت: خوشبختانه برای این طرح مشکل کمبود پزشک نداریم و تاکنون حدود هزار و 600 نفر در این طرح ثبت نام کرده اند.