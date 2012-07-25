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۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

گرکانی نژاد:

کمبود پزشک برای اجرای طرح پزشک خانواده در کرمان نداریم

کمبود پزشک برای اجرای طرح پزشک خانواده در کرمان نداریم

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده از نیمه دوم امسال در کرمان گفت: خوشبختانه برای این طرح مشکل کمبود پزشک نداریم و تاکنون حدود هزار و 600 نفر در این طرح ثبت نام کرده اند.

محسن گرکانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای طرح پزشک خانواده عدالت در سلامت محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه زیرساختهای اجرای این طرح در کرمان آماده شده افزود: بخشی از کار در هفته دولت و از نیمه دوم سال جاری به طور کامل این طرح در استان اجرا خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان ادامه داد: تاکنون حدود هزار و 600 نفر از پزشکان کرمان در سامانه طرح پزشک خانواده ثبت نام کرده اند.

وی گفت: در کنار کاهش هزینه های درمان و تحقق عدالت در سلامت، این طرح زمینه اشتغال را برای بسیاری از فارغ التحصیلان پزشکی فراهم می کند.

گرکانی نژاد ادامه داد: هر یک از پزشکان شرکت کننده در طرح پزشک خانواده می توانند دو هزار و 500 نفر را تحت پوشش بگیرند.

وی اظهار داشت: بعد از اعلام زمان ثبت نام، هر یک از خانوارهای شهری صاحب پرونده الکترونیک سلامت خواهند شد.

کد مطلب 1657810

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