به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قلی پور در این باره اظهارداشت: طرح همراه با قرآن در رمضان یکی از برنامه ‌های سازمان دارالقرآن کریم است که در همه استان‌ ها برای اجرای آن در ماه مبارک رمضان برنامه ‌ریزی می ‌شود و در قزوین نیز در سال جاری برای دومین سال متوالی به اجرا در می آید.

قلی ‌پور افزود: در جلسه شورای قرآن کشوری که در تیرماه برگزار شد، استان قزوین در زمینه برگزاری طرح همراه با قرآن در ردیف پنج استان بر‌تر کشور قرار گرفت.

وی، پخش مستقیم تلویزیونی و سطح کیفیت تلاوت‌ ها را از دلایل عمده کسب این مقام برای قزوین ذکر کرد.

مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: طرح همراه با قرآن در رمضان همچون سال گذشته در امامزاده حسین (ع) قزوین از ساعت 17 تا 18برگزار و در آن در هر روز یک جزء از قرآن کریم به وسیله قاریان استان تلاوت می ‌شود، همچنین این طرح در شهرستان البرز در دهه اول رمضان در مسجد رسول اکرم (ص)، دهه دوم در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) و دهه سوم در مسجد امام خمینی (ره) ساعت 14 الی 15 برگزار می شود.

قلی پور تصریح کرد: همچنین طرح همراه با قرآن در رمضان در شهر محمدیه در مسجد جامع از ساعت 14 الی 15، آبیک در مسجد ولیعصر از ساعت 18 الی 19 و در بویین زهرا در مسجد جامع بعد از نماز ظهر و عصر برگزار می شود.

این مسئول با بیان اینکه طرح همراه با قرآن در رمضان با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر آشنایی هر چه بیشتر با تفسیر و ترجمه قرآن کریم در استان برگزار می‌ شودیادآورشد: برای اجرای طرح قرآنی همراه با قرآن در رمضان با روحانیون و قاریان قرآن کریم هماهنگی و برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.