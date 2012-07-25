حسین مقدم نیا در گفتگو با مهر در خصوص جلسه سه شنبه اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران و تشکلهای مرتبط با صنعت پرورش مرغ گوشتی کشور اظهار داشت: در این جلسه مشکلات صنعت پرورش مرغ گوشتی را با مسئولان ذیربط مطرح کردیم و قرار شد آنها بررسی های لازم را برای برطرف شدن این مشکلات انجام دهند.

وی درعین حال تصریح کرد: البته ممکن است به دلیل اینکه برخی از اتحادیه ها و تشکلهای مرتبط با این صنعت در این جلسه حضور نداشتند یک جلسه دیگری در ریاست جمهوری برای رسیدگی به مشکلات مرغداران برگزار شود.



مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران در ادامه با بیان اینکه تا روزی که اتحادیه ها و تشکلهای صنفی بر روی پای خود نایستند، این مشکلات به طور کامل برطرف نخواهد شد، گفت: هفته آینده جلسه داخلی با حضور تشکلهای مرتبط با این صنعت برای ارائه راهکار جهت برون رفت از مشکلات فعلی برگزار خواهیم کرد.



وی اضافه کرد: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران و کلیه تشکلهای مرتبط با صنعت پرورش مرغ گوشتی آمادگی دارند در صورت نیاز با نمایندگان مجلس جلسه ای را برگزار کنند و مشکلات خود را با آنان در میان بگذارند.

در همین حال، عصر امروز سه شنبه کارگروه کنترل بازار عصر به ریاست معاون اول رئیس جمهور تدابیر جدیدی را برای کنترل قیمت ها و تنظیم بازار کالاهای اساسی اتخاذ کرد.

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه بر لزوم تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان و ریشه یابی و بررسی دقیق عوامل موثر در نوسانات اخیر قیمت مرغ تاکید و از مسئولان دستگاه های مربوطه خواست ضمن پیگیری و نظارت مستمر بر وضعیت بازار، برنامه ریزی های لازم را برای تنظیم قیمت مواد پروتئینی و جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت ها انجام دهند.

همچنین در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت بازار و قیمت اقلام و کالاهای اساسی در کشور ارائه شد و عوامل موثر در قیمت تمام شده مرغ همچون میزان جوجه ریزی، قیمت نهاده ها، وضعیت تولید و میزان عرضه و تقاضا در سطح کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه استانداران تهران، فارس، مازندران، گیلان، بوشهر و خوزستان گزارشاتی از وضعیت بازار مواد غذایی در سطح استانها ارائه و پیشنهادات و دیدگاه های خود را در خصوص کنترل بازار مواد پروتئینی مطرح کردند.