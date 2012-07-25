به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تصمیم دولت برای تعیین ده اولویت در تامین ارز، 5 اولویت به عنوان دریافت‌کنندگان ارز 1226 تومانی تعیین شدند که بر این اساس، قرار بر این شد که ثبت‌سفارش آنها صورت گرفته و بر اساس اولویت، برای دریافت ارز مرجع به بانک معرفی شوند.

این در شرایطی است که کالاهای اساسی و مواد غذایی و دارویی در اولویت اول و دوم دریافت ارز مرجع قرار گرفتند. بر این اساس، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است که تمامی استانها ثبت‌سفارش کالاهای اساسی را با سرعت بیشتری انجام دهند.

در این میان، سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات در این باره در بخشنامه ای خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت کلیه استانها آورده است: "احتراما،خواهشمنداست دستور فرمائید حسب‌الامرمقام‌عالی وزارت، ضمن تسریع در صدورثبت‌سفارش کلیه کالاهای اساسی گروه اول، نسبت به ثبت‌سفارش گوشت مرغ با مارک حلال با اخذ تعهدنامه پیوست از متقاضی و ضمیمه نمودن آن به اوراق ثبت سفارش مبنی بر ارائه مجوزهای بهداشتی و قرنطینه ای به هنگام ترخیص کالا اقدام لازم مبذول فرمایند."

به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی کالاهای کتاب تعرفه را برای واردات، به 10 گروه کالایی تقسیم کرده است که بر این اساس، 5 گروه کالایی ارز 1226 تومانی و 5 گروه دیگر نیز، ارز حاصل از صادرات دریافت خواهند کرد.

مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: باید به تدریج بخشی از واردات کشور با استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین مالی شود که بر این اساس، اولویت بندی که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفت، دستیابی به چنین هدفی را امکان پذیر کرد.



وی افزوده است: تمامی ردیف‌های کالایی به 10 گروه تقسیم شده اند که واردات 5 گروه اول 30 میلیارد دلار و واردات 5 گروه بعدی نیز در همین حد ارز نیاز دارد. کالاهایی که اولویت بالاتری برای واردات به کشور دارند، در 5 گروه اول قرار می گیرند که ارز مرجع 1226 تومانی دریافت خواهند کرد و کالاهایی که در 5 اولویت بعدی قرار می گیرند، از ارز حاصل از صادرات تامین مالی خواهند شد.



وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرده است: این اولویت بندی به این دلیل از سوی دولت صورت گرفته تا کالاهایی که به تشخیص دولت باید به کشور وارد شوند و در اولویت قرار دارند بتوانند سریعتر تامین مالی شوند. هم اکنون کالاهای اساسی، دارویی و تجهیزات پزشکی در اولویت اول و دوم دریافت ارز 1226 تومانی هستند.