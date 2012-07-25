اتحادیه اروپا درخواست تل آویو را برای تروریست خواندن حزب الله رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، این درخواست تل آویو پس از آن مطرح شد که رژیم صهیونیستی یک گروه لبنانی را مسئول بمب گذاری هفته اخیر در بلغارستان خواند.

در همین حال وزیر خارجه قبرس که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، روز گذشته اعلام کرد: هیچ توافقی برای افزودن نام حزب الله به لیست ساز مانهای تروریستی حاصل نشده است.

وی افزود: اگر مدرک قابل توجهی را درباره نقش حزب الله در حمله اخیر به اتوبوس جهانگردان اسرائیلی در بلغارستان بدست می آوردیم، حزب الله را به لیست گروههای تروریستی اضافه می کردیم.

این اظهارات پس از آن بیان شد که بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه سی بی اس تاکید کرد: حزب الله بعنوان بازوی ایران در پس حمله اخیر به اتوبوس جهانگردان اسرائیلی در بلغارستان بوده است که طی آن پنج نفر کشته شدند.

نتانیاهو گفت: این بار نیز مانند تلاش های قبلی در حمله به اسرائیلی ها، حزب الله در پس حمله به این اتوبوس حامل جهانگردان بود و برای این ادعا شواهد و اطلاعاتی محکمی وجود دارد.

وی گفت: ما شاهد آن بودیم که طی دو سال گذشته حزب الله و ایران مدام دست به اقدامات تروریستی می زنند که یکی از آنها برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن بود. برخی از آنها خوشبختانه موفق نبوده، اما متاسفانه برخی از آنها مانند نمونه اخیر در بلغارستان موفق بوده است.

وی همچنین ضمن تاکید بر هوشیاری اسرائیل در برابر حملات این چنین ایران را متهم به اقدامات تروریستی در تایلند، قبرس و بسیار دیگر از کشورها کرد.

این درحالیست که خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین) در مطلبی نوشت: سازمان "قاعده الجهاد" در بیانیه ای مسئولیت انفجار اخیر در بلغارستان که چندین صهیونیست کشته و زخمی شدند را برعهده گرفت.

در این بیانیه آمده است: جهاد در راه خدا برای کشتار یهودیان و آمریکایی ها تا زمان خروج آنها از اراضی مسلمانان در تمامی زمینه ها ادامه خواهد داشت.

در ادامه بیانیه گفته شده است: ماه رمضان ماه شهادت و جنگ علیه دشمنان خدا و پیامبر یعنی یهودیان و حامیان آمریکایی آنها است.