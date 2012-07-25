یک هکتار از نخلستان های ریگان در آتش سوخت/نابودی 100 اصله درخت خرما

روح الله مرید زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در این آتش سوزی بیش از 100 اصله درخت خرما به همراه محصولشان طعمه حریق شد.

وی خسارت برآورد شده این آتش سوزی را 20 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: آتش نشانی ریگان در همان ساعات اولیه طی پنج ساعت موفق شد آتش را مهار کند.

این مسئول وزش شدید باد را باعث طولانی شدن زمان آتش سوزی برشمرد و افزود: نداشتن راه مناسب به باغات نخیلات در این روستا کار مهار اتش را مشکل کرد.

مرید زاده علت آتش سوزی را بی احتیاطی دانست و گفت: سوزاندن شاخ و برگ های اضافی در اطراف باغات باعث این آتش سوزی شده است.

مسئول آتش نشانی ریگان ادامه داد: در این آتش سوزی یک دستگاه تراکتور کشاورزی نیز طعمه حریق و دچار خسارت شد.

مرید زاده تصریح کرد: با توجه به جنگل دست کاشت بخش گنبکی و وجود شاخ و برگهای خشک آنها یک دستگاه ماشین آتش نشانی در این بخش یکی از ضروریات است.

وی با اشاره به وجود دو ماشین آتش نشانی در شهرستان ریگان گفت: با توجه به فراوانی روستاها و وسعت شهرستان ریگان به دو دستگاه ماشین اتش نشانی دیگر نیاز است.

