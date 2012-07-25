نخستین نیروگاه با تکنولوژی دودکش خورشیدی راه اندازی شد

سرپرست این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از اجرای این طرح که هم‌اکنون نمونه اولیه آن در سطح آزمایشگاهی با ارتفاع دودکش 13 متری طراحی و ساخته شده، تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی حرارتی در یک فضای محبوس بین جمع‌کننده و جذب‌کننده به انرژی جنبشی و سپس تولید برق است.

جعفر غضنفریان، با اشاره به اینکه، برق تولیدی از این نیروگاه جزو ‌انرژی‌های تجدیدپذیر محسوب می‌شود، ابراز داشت: از مزایای این طرح می‌توان به هزینه پایین تعمیر و نگهدرای، عدم آلودگی محیط‌زیست، عدم گرمایش زمین و استفاده از انرژی ارزان خورشید اشاره کرد.

وی درخصوص ساخت این نیروگاه در زنجان، گفت: زنجان، از جمله شهرهای ایران است که بیشترین تشعشع انرژی خورشیدی را دارند، و با توجه به امکان‌سنجی انجام شده، ما بین این شهرها، زنجان و آبادان، مکان‌هایی مناسب برای اجرای طرح نیروگاه دودکش خورشیدی هستند.

غضنفریان، تفاوت دمای بالای شب و روز در زنجان، را یکی از فاکتورهای مهم برای حصول نتیجه مطلوب این طرح عنوان کرد.

سرپرست این پروژه ضمن اشاره به اینکه طرح اولیه ایجاد این نیروگاه از حدود سه سال پیش در دانشکده مکانیک دانشگاه زنجان آغاز شد افزود: هم‌اکنون نزدیک به یک ماه است، که این نیروگاه با راندمان بالا و در شرایط بهینه‌سازی شده در حال تولید داده‌های قابل قبول و امیدبخش است.

غضنفریان، ادامه داد: علاوه بر اعتباری که تاکنون هزینه شده، جهت اجرای تغییرات مورد نیاز و بهینه‌تر ساختن طرح موجود، اعتبار بیشتری مورد نیاز است.

وی هدف نهایی از اجرای این طرح را، صنعتی‌سازی آن و تولید بخشی از برق مصرفی مورد نیاز استان عنوان نمود.

سرپرست این طرح خاطرنشان ساخت: در حال حاضر این طرح که بودجه ساخت و اجرای آن تاکنون از سوی دانشگاه زنجان تامین گردیده است در غالب پروژه‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دو گروه مکانیک این دانشگاه در حال اجرا است.