مردم باید از ویژگی ها و خدمات ارزشمند انقلاب اسلامی آگاه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ملکی در همایش مشترک ائمه جمعه و جماعت و هیئت امنای مساجد با مسئولین پایگاه های مقاومت بسیج، اظهار داشت: امروز ایران، قلب اسلام حقیقی در دنیاست و یکی از دلایل مخالفت استکبارگران و در راس آنها آمریکا با انقلاب اسلامی همین است.

وی افزود: مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی ولایت فقیه و رهبری است که توانسته در طول چند دهه عمر با برکت انقلاب آن را در برابر حوادث بیمه کند.

ملکی در ادامه تصریح کرد: بعد از شکل گیری انقلاب اگر در هر نقطه از دنیا بر ملتی ستم روا داشته شد، اولین کسی که به مقابله با آن برخواست انقلاب اسلامی بود.

امام جمعه قصرشیرین در ادامه افزود: وظیفه امروز همه مسئولین و به خصوص روحانیون و بسیج آگاه سازی برای اقشار مختلف جامعه در خصوص بیان ویژگیهای انقلاب است و ایشان باید خدمات این انقلاب ارزشمند الهی را بازگو کنند.

در ادامه این جلسه معاون سیاسی - اجتماعی فرمانداری قصرشیرین گفت: با تشکیل پایگاه های بسیج در ابتدای انقلاب، نقش روزافزون آن ها در مسائل کشور بیش تر شد.

حجت الاسلام حسن دوستیان افزود: امروز روحانیون و بسیجیان باید با هم اندیشی مشکلات فرارو را برطرف کنند.

وی اضافه کرد: جوانان به عنوان سرمایه های ارزشمند نظام باید در تمام زمینه ها فعالیت کنند.

وی در پایان تصریح کرد: مساجد محور تمام حرکتهای انقلاب بوده است، لذا مسئولین باید تدابیری اتخاذ کنند تا این پایگاه های سیاسی اجتماعی نظام، مهم تراز گذشته نقش خود را ایفا کنند.