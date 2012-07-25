تفاهم نامه همکاری شورای عالی استانها و نهضت سوادآموزی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم امضای این تفاهم نامه که روز چهارشنبه برگزار شد مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها و علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی حضور داشتند.
مهدی چمران با بیان اینکه هم اکنون در همه شهرها و روستاها شوراها حضور دارند گفت: در چنین شرایطی می توانیم به ریشه کن کردن بیسوادی شتاب بیشتری داد. چنانکه آموزش و پرورش حرکت روزمره و عادی خود را طی می کند اما برای به صفر رساندن بیسوادی در زمان حال باید با شتاب بیشتری حرکت کرد.
وی افزود: شناسایی و ریشه کنی بیسوادی یکی از وظایف شوراهای اسلامی است و امروز اگر چه مرز باسوادی به 92 درصد رسیده است اما باید با تلاش روزافزون این مرز را به صد در صد رساند.
به گفته چمران شوراها بازوی اجرایی و همراه خوبی برای نهضت سوادآموزی هستند تا بتوان بی سوادی را با شناسایی افراد و تشویق آنها به سوادآموزی به صفر رساند.
در ادامه این مراسم باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: بر اساس منویات مقام معظم رهبری باید در برنامه پنجم، بیسوادی افراد 10 تا 49 سال به صفر برسد و بر همین اساس سازمان برنامه لازم را تدوین و به دفتر مقام معظم رهبری تحویل داده است.
وی ادامه داد: سال 90 نخستین سال اجرای این برنامه است که در آن 5 برنامه را مورد نظر قرار داده ایم.
باقرزاده تصریح کرد: در برنامه پنجم فهرست اسامی بیسواد 10 تا 49 سال و محل زندگی شان مشخص شده است. همچنین در این برنامه قرار است از ظرفیت های مختلف آموزش و پرورش برای سوادآموزی استفاده کنیم که مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی برای سوادآموزی و تشویق افراد بیسواد را نیز در دستور کار خود قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه کشورهای مختلف نسبت به تدوین این برنامه و الگو قرار دادن ایران در سطح جهان واکنش نشان داده اند گفت: در بخش غیردولتی چنانچه هر فرد باسواد واجد الشرایط افراد بیسواد را شناسایی و به آنها سواد یاد دهد هزینه ای معادل 400 هزار تومان به آن فرد داده می شود.
باقرزاده با اشاره به نقش موثر شوراهای شهر و روستا افزود: بار سنگین سوادآموزی در 30 سال گذشته به ویژه در روستاها روی دوش شوراها بوده است و امروز خوشحالیم که به صورت رسمی شوراهای شهر و روستا در امر سوادآموزی به ما کمک می کنند.
وی ادامه داد: با همکاری شوراهای شهر و روستا هم اکنون نسبت بیسوادی شهر به روستا و همچنین زنان و مردان مساوی شده است در حالی که در دو دهه گذشته فاصله زیادی بین این نسبت ها بود.
باقرزاده فرهنگسازی و توسعه دانش عمومی در زمینه مسائل شهروندی، ایجاد فرصت استمرار و پایداری آموخته های نوسوادان از طریق اجرای برنامه های تحکیم سواد و آشناسازی مخاطبان با حقوق و رفتار شهروندی را از جمله اهداف تفاهم نامه میان سازمان نهضت و شورای عالی استانها عنوان کرد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره نحوه همکاری مشترک بین این سازمان و شوراها توضیح داد: همکاری در پالایش اطلاعات اسمی بیسوادان، همکاری در شناسایی جذب وآموزش بیسوادان، معرفی نیروی آموزش دهنده مورد نیاز بر اساس اعلام و شرایط نهضت سوادآموزی ، تامین فضای آموزشی، تجهیزات و امکانات آموزشی مورد نیاز، آموزش توجیهی و تخصصی داوطلبان آموزش دهنده بومی از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا ، تامین کتب درسی مورد نیاز سوادآموزان از جمله محورهای همکاری مشترک است.
وی در پایان گفت: برای هماهنگی بیشتر بین شوراها و سازمان نهضت سوادآموزی دبیرخانه اجرایی در سطح ملی ، استانی و شهرستانی ایجاد خواهد شد.
تفاهم نامه همکاری بین شورای عالی استانها و سازمان نهضت سوادآموزی با هدف شتاب بخشیدن به روند به صفر رساندن بیسوادی امضا شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم امضای این تفاهم نامه که روز چهارشنبه برگزار شد مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها و علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی حضور داشتند.
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