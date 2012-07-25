تفاهم نامه همکاری شورای عالی استانها و نهضت سوادآموزی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم امضای این تفاهم نامه که روز چهارشنبه برگزار شد مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها و علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی حضور داشتند.



مهدی چمران با بیان اینکه هم اکنون در همه شهرها و روستاها شوراها حضور دارند گفت: در چنین شرایطی می توانیم به ریشه کن کردن بیسوادی شتاب بیشتری داد. چنانکه آموزش و پرورش حرکت روزمره و عادی خود را طی می کند اما برای به صفر رساندن بیسوادی در زمان حال باید با شتاب بیشتری حرکت کرد.



وی افزود: شناسایی و ریشه کنی بیسوادی یکی از وظایف شوراهای اسلامی است و امروز اگر چه مرز باسوادی به 92 درصد رسیده است اما باید با تلاش روزافزون این مرز را به صد در صد رساند.



به گفته چمران شوراها بازوی اجرایی و همراه خوبی برای نهضت سوادآموزی هستند تا بتوان بی سوادی را با شناسایی افراد و تشویق آنها به سوادآموزی به صفر رساند.



در ادامه این مراسم باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: بر اساس منویات مقام معظم رهبری باید در برنامه پنجم، بیسوادی افراد 10 تا 49 سال به صفر برسد و بر همین اساس سازمان برنامه لازم را تدوین و به دفتر مقام معظم رهبری تحویل داده است.

وی ادامه داد: سال 90 نخستین سال اجرای این برنامه است که در آن 5 برنامه را مورد نظر قرار داده ایم.



باقرزاده تصریح کرد: در برنامه پنجم فهرست اسامی بیسواد 10 تا 49 سال و محل زندگی شان مشخص شده است. همچنین در این برنامه قرار است از ظرفیت های مختلف آموزش و پرورش برای سوادآموزی استفاده کنیم که مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی برای سوادآموزی و تشویق افراد بیسواد را نیز در دستور کار خود قرار داده ایم.



وی با بیان اینکه کشورهای مختلف نسبت به تدوین این برنامه و الگو قرار دادن ایران در سطح جهان واکنش نشان داده اند گفت: در بخش غیردولتی چنانچه هر فرد باسواد واجد الشرایط افراد بیسواد را شناسایی و به آنها سواد یاد دهد هزینه ای معادل 400 هزار تومان به آن فرد داده می شود.



باقرزاده با اشاره به نقش موثر شوراهای شهر و روستا افزود: بار سنگین سوادآموزی در 30 سال گذشته به ویژه در روستاها روی دوش شوراها بوده است و امروز خوشحالیم که به صورت رسمی شوراهای شهر و روستا در امر سوادآموزی به ما کمک می کنند.



وی ادامه داد: با همکاری شوراهای شهر و روستا هم اکنون نسبت بیسوادی شهر به روستا و همچنین زنان و مردان مساوی شده است در حالی که در دو دهه گذشته فاصله زیادی بین این نسبت ها بود.



باقرزاده فرهنگسازی و توسعه دانش عمومی در زمینه مسائل شهروندی، ایجاد فرصت استمرار و پایداری آموخته های نوسوادان از طریق اجرای برنامه های تحکیم سواد و آشناسازی مخاطبان با حقوق و رفتار شهروندی را از جمله اهداف تفاهم نامه میان سازمان نهضت و شورای عالی استانها عنوان کرد.



رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره نحوه همکاری مشترک بین این سازمان و شوراها توضیح داد: همکاری در پالایش اطلاعات اسمی بیسوادان، همکاری در شناسایی جذب وآموزش بیسوادان، معرفی نیروی آموزش دهنده مورد نیاز بر اساس اعلام و شرایط نهضت سوادآموزی ، تامین فضای آموزشی، تجهیزات و امکانات آموزشی مورد نیاز، آموزش توجیهی و تخصصی داوطلبان آموزش دهنده بومی از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا ، تامین کتب درسی مورد نیاز سوادآموزان از جمله محورهای همکاری مشترک است.



وی در پایان گفت: برای هماهنگی بیشتر بین شوراها و سازمان نهضت سوادآموزی دبیرخانه اجرایی در سطح ملی ، استانی و شهرستانی ایجاد خواهد شد.