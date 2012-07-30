عملکرد حوزه روستایی شوراها مغفول مانده است/ شوراها دست دولت را بگیرند

حمیدرضا اردوخانی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی روستاهای استان تهران افزود: سه سال متوالی است که به صورت الزامی، هشت درصد از بودجه عمرانی کشور به روستاها اختصاص یافته است که در تاریخ، چنین حرکتی در رابطه با روستاها بی سابقه بوده است.

وی گفت: حدود شش سال از نمایندگی اعضای شوراها در دور سوم می گذرد و ممکن است بر اساس ضعفهای قانونی، نظارت آنچنانی بر عملکردها وجود نداشته باشد ولی نظارت واقعی دست خداوند است.

این مسئول ادامه داد: در شرایطی که دشمنان قسم خورده کشور اسلامیمان هر آنچه از تهاجم فرهنگی و جنگ نرم تا تحریم های گوناگون اقتصادی، سیاسی و ... در چنته داشته اند رو کرده اند، وظیفه مسئولان کشور و به خصوص شوراهای اسلامی شهرها و روستاها سنگین تر به نظر می رسد.

باید مشکلات پیش روی خدمت رسانی در روستاها ریشه یابی شود

وی بیان داشت: باید معضلات و مشکلاتی که باعث می شود شوراها نتوانند به نحو احسن به مردم خدمت رسانی کنند، ریشه یابی شده و با حل آنها به مردم خدمت شود.

اردوخانی اضافه کرد: امور زیادی باقی مانده که به آنها پرداخته نشده است؛ بنده حدود شش سال رئیس کارگروه شوراهای استان تهران بودم و به طور دقیق از وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستاها و نقاط ضعف و قوت آنها آگاهی دارم.

وی عنوان کرد: باید پرسید که از چند درصد قوانین شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها آگاهی وجود دارد؟ آیا دهیاران که زیر نظر شوراهای روستاها هستند جزو حوزه نظارتی شوراها قرار ندارند؟ پس چرا شرایطی ایجاد می شود که در برخی موارد، شهرها در مقابل روستاها ایستادگی می کنند؟

شهرها و مدیریت های شهری باید روستاها را حمایت کنند

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری تهران ادامه داد: روستاها باید مولد و تولیدکننده باشند، روستاها باید به قدری از سوی شهرها و مدیریتهای شهری حمایت شوند که کسی به خودش اجازه ندهد که از سمت روستاها به شهرها مهاجرت کند.

وی یادآور شد: مهاجرت معکوس در روستاهای استان تهران متوقف شده که به خاطر پیش بینی قانونی برای شوراهای اسلامی روستاهاست که بتوانند دهیاری ها را احیا کنند؛ دهیاری هایی که در مدیریت روستاها مانند مدیریت شهری عمل می کنند.

این مسئول افزود: شوراهای روستا نیز همان وظایف شوراهای اسلامی شهرها را بر عهده دارند، اما همکاری، تعامل و عنایت به شوراهای روستاها و دهیاران نمی شود؛ متأسفانه آن چیزهایی که جزو وظایف و برنامه های شوراهای استانهاست، اکثر مواقع درباره شوراهای بخش و شوراهای روستایی انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه "اینها کوتاهی بزرگی است که باید در برابر خداوند پاسخگو بود"، عنوان کرد: باید دید که چند درصد از جلسات تشکیل شده شورای استان مختص روستاها بوده است؟

در حق روستاها کوتاهی می شود

اردوخانی افزود: در استان تهران فقط یکی دو مورد توسط چمران رئیس شورای عالی استانها و رئیس شورای شهر تهران و یکی دو مورد نیز توسط خوارزمشاهی رئیس شورای اسلامی استان تهران دعوت صورت گرفت تا در جلسات شورای استان حضور یابیم ولی آیا حق روستاها این است؟

817 روستای استان تهران دارای شورای اسلامی هستند

وی اظهار داشت: در استان تهران یکهزار و 117 ده، آبادی، قریه و روستا وجود دارد که 817 روستا دارای شورای اسلامی هستند که به نام روستاها ثبت شده و کد روستایی دارند.

این مسئول اضافه کرد: حدود 280 دهیار در استان تهران مسئولیت پذیرفته اند که چنانچه بخواهیم روستاهای فاقد دهیاری را با استقرار دهیاری تجهیز کنیم، می توان حدود 440 دهیاری در سطح استان تهران داشت.

100 دهیاری در یک سال گذشته در استان تهران تأسیس شد

وی گفت: در سالهای اخیر توفیقات خوبی کسب شده و حدود 100 دهیاری در یک سال گذشته در استان تهران تأسیس شده است و توانایی ایجاد 140 دهیاری دیگر نیز در این استان وجود دارد.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری تهران ادامه داد: تشکیل 100 دهیاری در استان تهران از دستاوردهای قابل توجه مجموعه اداره کل دفتر امور روستایی استانداری تهران بود.

آبادی شهرها در گرو عمران و آبادی روستاهاست

وی بیان داشت: اگر روستاهای استان آباد باشند، شهرها نیز آباد خواهند شد، چرا که بسیاری از شهرها قسمتی از درآمدشان را از سطح روستاهای حریم به دست می آورند.

این مسئول ادامه داد: باید مشکلات و معضلاتی که موجبات ایجاد خلل در ارائه خدمات شایسته به مردم مناطق روستایی را فراهم می سازد را شناسایی و برطرف کرد؛ در حال حاضر مسائل بسیاری در مناطق روستایی وجود دارد که هنوز به آنها پرداخته نشده است.

دهیاران و شهرداران در انجام وظایف خود دچار مشکل شده اند

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه قانون وظایف دهیاران و شهرداران را به طور کامل مشخص کرده است، گفت: اما گاه دیده می شود که این دو نهاد در انجام وظایف خود دچار مشکلاتی شده و در مقابل یکدیگر قرار می ‏گیرند.

اردوخانی ادامه داد: شورای شهر تهران حدود چند صد میلیارد تومان درآمدهای روستایی حریم شهر دارد ولی متأسفانه آنچه که آمار می دهند حدود پنج میلیارد تومان است.

پرداخت 80 درصد از درآمد شهرداری ها به روستاها الزامی است

وی عنوان کرد: شهرداران استان تهران باید حق 80 درصد از محل درآمدها را به روستاهای حریم بدهند که در قانون آمده و تصریح شده است و باید در همان روستا هزینه شود و 20 درصد باقیمانده نیز برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز استفاده شود.

این مسئول اضافه کرد: در رابطه با روستاها کارهای کمی صورت گرفته است؛ این صحبت در شرایطی بیان می شود که هر 817 روستای دارای دهیاری در استان تهران در حدود یک سال و دو ماه توسط اینجانب، پنج تا شش بار سرکشی شده اند.

شوراها باید دست دولت را بگیرند

وی یادآور شد: شوراها باید دست دولت را بگیرند تا احیای اقتصادی در کشور صورت بگیرد؛ تولیدات دامی و کشاورزی از تولید به مصرف باشد تا به مردم فشار گرانی و تورم نیاید.

این مسئول با بیان اینکه "شوراها و دهیاری ها نباید فقط به دنبال آسفالت بروند؛ آسفالت تمام روستاها را بدبخت کرده است؛ کدام المان و نشانی از روستایی بودن در روستاها وجود دارد"، اضافه کرد: البته در برخی روستاهای شهرستانهای شمیرانات، دماوند و فیروزکوه به دلیل هدف گردشگری شدن، چنین اقداماتی صورت گرفته است ولی حرکت سازنده ای برای آرامش حضور گردشگران در همین روستاهای هدف گردشگری صورت نگرفته است.

وی گفت: به عنوان نمونه، متأسفانه "تنگه واشی" فیروزکوه که روستای هدف گردشگری است برای مردم آزار دهنده شده و نمی توان آنجا را مدیریت کرد.

داد مردم باید توسط شوراهای اسلامی به گوش مسئولان برسد

اردوخانی افزود: داد مردم باید توسط شوراهای اسلامی شهر و روستاها به گوش مسئولان عالیرتبه برسد و مطالبه گری در شوراها جدی و نهادینه شود.

وی عنون کرد: در سالهای گذشته حداکثر سه میلیارد اعتبارات روستایی داشتیم ولی طی یک سال گذشته حدود 34 میلیارد تومان اعتبار گرفته شد که باعث انقلاب و خیزش عظیمی در روستاها شد.

مشکل حمل و نقل زباله در تمام روستاها مرتفع شد

وی بیان کرد: حدود 60 روستا در استان تهران در حال جمع آوری مکانیزه پسماند هستند و در سطح دهیاری ها مشکل حمل و نقل زباله ها حل شده و هیچ روستایی وجود ندارد که زباله هایش بماند.

اردوخانی افزود: اگر زباله ای در روستاها باقی بماند، به خاطر ضعف مدیریت است، چرا که امکانات مکانیزه به روستاها تحویل شده که در سطح کشور بی نظیر بوده است.

وی از تجهیز 280 روستای استان تهران به ماشین آلات مکانیزه حمل زباله خبر داد و تصریح کرد: استانداری تهران اواسط سال 90 طرحی را برای تجهیز روستاهای دارای دهیاری به ماشینهای حمل زباله تصویب کرد که در راستای اجرای آن تاکنون 280 روستای استان تهران به ماشینهای مکانیزه حمل زباله مجهز شده اند.

این مسئول افزود: برای اجرای این طرح، روستاها و بخش های متمرکز علاوه بر ماشین آلات مکانیزه، به سطلهای زباله مکانیزه نیز مجهز شده اند.

وی میزان اعتبار صرف شده برای تجهیز روستاها به ماشین آلات مکانیزه حمل زباله را 120 میلیارد ریال ذکر کرد.

40 پایگاه آتش نشانی در روستاهای استان تهران فعال شد

اردوخانی گفت: حدود 40 پایگاه آتش نشانی در روستاهای استان تهران فعال شده اند که در نتیجه مشکل آتش سوزی مزارع و دامداریها، تصادفات در حریم روستاها و ... به نحو مطلوبی مدیریت شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری تهران اضافه کرد: یکی دیگر از طرح های استانداری تهران، تجهیز روستاها و بخش ها به ایستگاه های آتش نشانی است که تا کنون 15 دهیاری استقرار ایستگاه های آتش نشانی را دارند.

وی بیان داشت: از سال گذشته تاکنون 24 پایگاه آتش نشانی در سطح مناطق مختلف روستایی شهرستانهای استان تهران مستقر و کار اطفای حریق را انجام می دهند.

اردوخانی افزود: تجهیزات آتش نشانی در روستاها با نظر فرمانداران و بخشداران در روستاها توزیع شد تا مشکلات قدیمی روستاها حل شود.

برای روستاها حریم تعریف می شود

وی گفت: دفتر امور روستایی استانداری تهران قصد دارد با کمک مسئولان ذیربط برای اینکه تداخل روستاهای حریم با شهرها حل شود، برای روستاها نیز حریم تعریف شود که این مسئله بر اساس قانون است.

این مسئول ادامه داد: کمیته تصویب طبق برنامه پنجم توسعه کشور قرار بود با ریاست بنیاد مسکن انجام شود که تمام طرح های هادی روستایی به این بنیاد می رفت که بعد از جلسه ای با فرمانداران و استاندار تهران بنا شد این جلسات به ریاست معاونت امور عمرانی استانداری تهران در محل استانداری تشکیل شود تا نظرات شوراهای اسلامی روستاها نیز در طرحهای هادی روستایی تحقق یابد.

وی یادآورشد: بخشنامه ای از سوی وزیر کشور آمده که "تمام پولهای حاصل از کمیسیون ماده 99 باید به حساب دهیاری ها و در خارج از بافت بدون شورای اسلامی روستا، به حساب شورای بخشها واریز شود و اگر فاقد هر دو مورد دهیاری و شورای بخش بود، به حساب بخشداری ها منظور شود".

اعتبارات مستقیم به روستاها تزریق خواهد شد

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری تهران افزود: این بخشنامه به آن معنی است که دیگر چیزی به نام خزانه وجود نخواهد داشت و اعتبارات مستقیم به روستاها تزریق خواهد شد که اینها به واسطه پیگیری های دفتر امور روستایی استانداری تهران است، چرا که همه چیز چه خوب، چه بد از استان تهران به دیگر استان های کشور تسرّی پیدا می کند.

قانون دست شوراهای اسلامی را باز گذاشته است

وی عنوان کرد: باید شوراهای اسلامی استان تهران به نحوی حرکت کنند که در کشور شاخص باشند، چرا که قانون دست شوراهای اسلامی را باز گذاشته است.

اردوخانی اضافه کرد: لایحه جامع دهیاران به مجلس شورای اسلامی رفته است و اگر این لایحه تصویب شود، دیگر مشکلی از لحاظ سازمان دهیاری ها وجود ندارد و به عنوان دستگاه های اجرایی محسوب خواهند شد.

دهیاری روستاهای دارای 25 هزار نفر جمعیت به دستگاه اجرایی تبدیل می شوند

وی گفت: تعدادی از دهیاری های استان تهران که توانایی دارند و در روستاهایشان قریب به 25 هزار جمعیت یا بیشتر است، باید تبدیل به دستگاه اجرایی شوند.

این مسئول تصریح کرد: حدود یک میلیون نفر، جمعیت روستایی استان تهران را تشکیل می دهند که معتقدم این رقم، رقمی است که باید به آن احترام گذاشت و باید تمام مسئولان به خدمت رسانی به روستاها کمک کنند.

وی ادامه داد: استاندار تهران دستور داده که پروژه های کوچک روستایی به بنیاد مسکن و ... واگذار نشده و به عهده خود دهیاری ها باشد تا سرعت عمل در اتمام پروژه ها به شکل جدی عملی شود.