سه هزار نفر ساعت آموزش مهارت تعاونی در کردستان برگزار شد

رامین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به منظور آشنایی مدیران، اعضا و کارکنان اتحادیه و تعاونی ها با قوانین و مقررات مربوط به تعاونی ها، 27 دوره آموزشی به مدت هزار و 241 ساعت در سه ماهه نخست امسال در استان کردستان برگزار شد.

وی افزود: تاکنون برای 413 نفر معادل سه هزار و 70 نفر ساعت آموزش برای مهارت های قوانین و مقررات تعاون، مالی، مدیریت تعاونی و مهارت فرش و صنایع دستی برگزار شده است و برگزاری این دوره های آموزشی در سطح استان همچنان دنبال می شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان بیان کرد: شهرستان کامیاران با 9 دوره آموزشی و بانه با شش دوره آموزشی بیشترین دوره های آموزشی را برگزار کرده است.

اسدی با اشاره به اینکه طی یک ماهه اخیر نزدیک به 200 نفر در 14 دوره آموزشی شرکت کرده اند، یادآور شد: انتظار می رود دیگر شهرستان های استان نیز این روند را در پی گیرند و دوره های متناسب با نیاز را در این حوزه برای افراد متقاضی برگزار کنند.