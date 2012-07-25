به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر یک روزه رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سمنان به شهرستان دامغان، نشست مشترک نایب رئیس و اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری استان سمنان و فرماندار دامغان صبح چهارشنبه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

فرماندار شهرستان دامغان در این نشست ضمن اشاره به ظرفیت های شهرستان در زمینه های مختلف اظهار داشت: شهرستان دامغان به جهت موقعیت مناسب خود در شمال شرق کشور جایگاه خاصی در زمینه گردشگری دارد به طوری که با صرف کمترین زمان از منطقه کوهستانی و اقلیم خزری به منطقه کویری دامغان می رسیم.

مرتضی علی آبادی اضافه کرد: این قابلیت می تواند باعث جذب سرمایه گذار در صنعت توریسم در این منطقه گردد اما متاسفانه تاکنون اقدام موثری انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان دامغان دومین تولیدکننده ذغال سنگ کشور است افزود: معادن مس، طلا و علی الخصوص معدن فیروزه دامغان جایگاه خاصی در کشور دارد و پتانسیل های مناسب معدنی، زمین های بلامعارض فراوان، شهرک صنعتی با امکانات زیربنایی مناسب، داشتن نیروی انسانی با سواد جهت کار در بخش صنعت و معدن و معافیت مالیاتی 10 ساله شرایط مساعدی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم کرد.

علی آبادی تصریح کرد: پسته دامغان در ایران و جهان زبانزد است اما صنایع تبدیلی برای این محصول و حتی محصولات مشابه وجود ندارد و اگر برنامه ای برای جذب سرمایه گذار داشته باشیم در زمینه اشتغال زایی و ارز آوری می توانیم سهم زیادی در صادرات به بازارهای خارجی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خط ترانزیت و کریدور شمال به جنوب کشور که ارتباط ترانزیتی کشورهای حوزه خزر و روسیه از طریق ایران با کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب شرق آسیا از دامغان می گذرد اما متاسفانه وضعیت این کریدور بلاتکلیف است و تاکنون تصمیم جدی برای به پایان رساندن آن صورت نگرفته است.

فرماندار شهرستان دامغان در پایان گفت: این کریدور به جرات استراتژیک ترین راه کشور است و اگر این کریدور و جاده تهران به مشهد هم متصل گردد شاهد رونق بی نظیری در جذب سرمایه گذاری خواهیم بود.