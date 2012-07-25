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۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰

درشهرستان دنا/

700میلیون ریال به اجرای طرح هادی روستای "سمرون"اختصاص یافت

700میلیون ریال به اجرای طرح هادی روستای "سمرون"اختصاص یافت

سی سخت - خبرگزاری مهر: 700 میلیون ریال به ساماندهی و اجرای طرح هادی در روستای "سمرون" شهرستان دنا اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دنا صبح چهارشنبه به همراه جمعی از مسئولان این شهرستان با مردم روستای "سمرون" دیدار کردند.

مرادعلی پیوند در این دیدار احداث شبکه اصلی گاز، احداث زمین ورزشی، اجرای طرح مطالعات پمپاژ زمینهای کشاورزی، اجرای طرح هادی، احداث مسجد و تامین اعتبار برای پروژه ساماندهی مسیر رودخانه بشار را از خدمات دولت به این روستا عنوان کرد.

وی بر تلاش بیشتر برای رفع محرومیت ها در این روستا تاکید کرد و گفت: اجرای طرح هادی و ساماندهی مسیر از جمله برنامه های آتی برای رفع محرومیت این روستاست.

وی افزود: روستای "سمرون" در مسیر جاده ترانزیتی یاسوج به اصفهان قرار دارد و براین اساس لازم است دارای فضای ظاهری زیبا باشد.

پیوند بیان داشت: با ساماندهی این روستا علاوه بر جذب گردشگر شاهد کاهش روند مهاجرت از روستا به شهر نیز خواهیم بود.

وی در پایان مبلغ 700میلیون ریال برای عملیات اجرای پروژه طرح هادی این روستا اختصاص داد و بیان کرد: اجرای طرح هادی در این روستا به زودی آغاز می شود.

کد مطلب 1657996

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