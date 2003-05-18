رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه برخي از ايرادات شوراي نگهبان خارج از قلمرو اختيارات اين شورا است، گفت: شوراي نگهبان با استفاده از حق تفسير خود، تلقي ديگري از قوانين و اصول قانون اساسي دارد و اين با حقوق مردم در تناقض است.

مجيد انصاري تفسير به راي را از ديگر ويژگي هاي تفسير شوراي نگهبان عنوان كرد و گفت: اين شوربدون استدلال محكم و مباني حقوقي مستدل و تنها بر اساس تفسير خود، به اصول قانون اساسي نگاه مي كند.

وي افزود: تلقي من به عنوان يك شهروند، از قانون اساسي با شوراي نگهبان متفاوت است. شوراي نگهبان بايد پاسخگوي دغدغه مردم و نمايندگان باشد.

مجيد انصاري با اشاره به تشكيل كميته هاي مشترك مجلس و شوراي نگهبان گفت: اميدوارم راهكارهايي پيدا شود كه مردم احساس نكنند در قانونگداري به بن بست رسيده ايم.

وي افزود: باوجود اينكه هنوز كميته هاي مشترك به نتايج خوبي دست نيافته اند اما همچنان به ادامه رايزني ها با شوراي نگهبان اميدواريم و انتظار داريم به راهكار مناسب و تفاهم آميزي دست پيدا كنيم.

رييس فراكسيون مجمع روحانيون مبارز با اعلام اينكه در روزهاي آينده با روساي فراكسيون هاي ديگر مجلس مذاكراتي را درباره اين موضوع خواهيم داشت، گفت: اينكه آينده اصلاحات را به اين دو لايحه متصل كنيم، غير منطقي است چرا كه دامنه اصلاحات گسترده تر از اين اهداف در نظر گرفته شده است ونبايد با اين گونه برخوردها مايوس شويم.

