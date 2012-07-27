رضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر یک میلیون و 700 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد از خدمات مستمر برخوردار می شوند و همچنین یکی میلیون خانوار نیز خدمت غیر مستمر دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه یک میلیون و 25 هزار نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند، تاکید کرد: براساس آمارهای موجود حدود 50 درصد زنان سرپرست خانوار کل کشور تحت پوشش این نهاد هستند.

مدیر کل حمایتهای اجتماعی کمیته امداد گفت: 50 درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سالمند و 60 سال به بالا هستند و حدود 17 درصد کمتر از 40 سال سن دارند و مابقی نیز 40 تا 60 ساله هستند.

به گفته نوروزی ، براساس آمارهای موجود 51 درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش روستایی و 49 درصد نیز در مناطق شهری ساکن هستند.

وی افزود: در سال جاری برنامه هایی برای تشویق و ترغیب زنان سرپرست خانوار به ازدواج مجدد ، توانمندسازی و تحصیل و آموزش فرزندان آنان تدوین شده است بطوریکه برای ازدواج زنان زیر 40 سال بسته های تشویقی فرهنگی ، آموزشی و اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مدیر کل حمایتهای اجتماعی کمیته امداد در مورد بعد خانوار زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: 61 درصد این افراد دارای خانواده یک نفره و 20 درصد نیز دو نفره هستند و همچنین 79 درصد زنان سرپرست خانوار بدلیل فوت همسر و 12.6 درصد نیز بدلیل طلاق و مابقی نیز بدلیل مفقودی ، از کار افتادگی و بیماری سرپرست سرپرست خانوار شده و تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته اند .