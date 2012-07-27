  1. جامعه
۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۳

تدوین بسته‌های تشویقی برای ازدواج زنان سرپرست خانوار

تدوین بسته‌های تشویقی برای ازدواج زنان سرپرست خانوار

مدیر کل حمایتهای اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) از تدوین بسته های تشویقی برای ازدواج زنان سرپرست خانوار زیر 40 سال خبر داد و گفت: سالانه 2 تا 3 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار ازدواج مجدد می کنند.

رضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر یک میلیون و 700 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد از خدمات مستمر برخوردار می شوند و همچنین یکی میلیون خانوار نیز خدمت غیر مستمر دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه یک میلیون و 25 هزار نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند، تاکید کرد: براساس آمارهای موجود حدود 50 درصد زنان سرپرست خانوار کل کشور تحت پوشش این نهاد هستند.

مدیر کل حمایتهای اجتماعی کمیته امداد گفت: 50 درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سالمند و 60 سال به بالا هستند و حدود 17 درصد کمتر از 40 سال سن دارند و مابقی نیز 40 تا 60 ساله هستند.

به گفته نوروزی ، براساس آمارهای موجود 51 درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش روستایی و 49 درصد نیز در مناطق شهری ساکن هستند.

وی افزود: در سال جاری برنامه هایی برای تشویق و ترغیب زنان سرپرست خانوار به ازدواج مجدد ، توانمندسازی و تحصیل و آموزش فرزندان آنان تدوین شده است بطوریکه برای ازدواج زنان زیر 40 سال بسته های تشویقی فرهنگی ، آموزشی و اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مدیر کل حمایتهای اجتماعی کمیته امداد در مورد بعد خانوار زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: 61 درصد این افراد دارای خانواده یک نفره و 20 درصد نیز دو نفره هستند و همچنین 79 درصد زنان سرپرست خانوار بدلیل فوت همسر و 12.6 درصد نیز بدلیل طلاق و مابقی نیز بدلیل مفقودی ، از کار افتادگی و بیماری سرپرست  سرپرست خانوار شده و تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته اند .

کد مطلب 1658001

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها