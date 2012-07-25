مثل روزهای جنگ به اقتصاد بنگریم/ گرانی اخیر نمایانگر اخلال درشبکه نظارت دولت است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ایرج ندیمی در حاشیه جلسه بررسی وضعیت اقتصادی کشور و دلایل گرانی های اخیر در جمع خبرنگاران، گفت: در جلسه امروز در خصوص مشکلات صنعت تولید، گرانی های اخیر و گرانی مواد غذایی توضیحاتی داده شد.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیران در جلسه امروز به این مساله که آیا حلقه های تحریم تنگ تر شده و اینکه وضعیت منابع ارزی در داخل کشور چگونه است؟ توضیحاتی را ارائه دادند.

عضو فراکسیون رهروان ولایت تصریح کرد: جلسات این چنینی، جلسات اقناعی برای نمایندگان نیست، در این جلسه مسئولان دولتی مطالبی را به نمایندگان ارائه دادند و لزوما نمایندگان نباید از این مطالب قانع شوند.

ندیمی تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه امروز در خصوص راهکارهای این وزارتخانه برای واردات کالاهای اساسی توضیحاتی را بیان کرد.

وی تصریح کرد: براساس اظهارات غضنفری واردات کالاها با سه مشکل اساسی گشایش اعتبار، انتقال ارز از داخل به خارج و انتقال کالاها مواجه هستند و امروز بسیاری از کشورها به جای دادن ارز به ما جنس ارائه می کنند.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس اعلام کرد: غضنفری از اردیبهشت ماه مسئولیت این وزارتخانه را پذیرفته و وی بلافاصله نمی توانسته واردات کالا را ساماندهی کند. به همین دلیل در بحث واردات برخی کالاها مشکلاتی وجود دارد.

عضو فراکسیون رهروان ولایت در خصوص جلسه دیروز کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری گفت: طبق این فرمایشات برای ایستادن بر آرمان هایمان باید همانند روزهای جنگ به مسائل اقتصادی نگاه کنیم.

ندیمی ادامه داد: من نمی توانم راهکارهایی که در مجلس برای برخورد با این شرایط اندیشیده شده است، بیان کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت مجلس بر گرانی های اخیر گفت: ما می دانستیم یکسری از کالاها گران می شود، مثلا وقتی گندم را از کشاورز گران می خریم قیمت آرد و نان هم گران می شود شاید این قبیل گرانی ها دلایلی داشته باشد اما برخی از گرانی ها مثل گرانی مرغ غیرعادی است و دولت باید با آن برخورد کند.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی مجلس از گران فروشی های اخیر ادامه داد: حمایت از تولیدکنندگان ایجاب می کند که وارد بازار شویم، زیرا شایعه گران شدن کالاها التهاب خرید را افزایش می دهد.

عضو فراکسیون رهروان ولایت در پایان تاکید کرد: گرچه ما انتظار داشتیم دولت با گران فروشی ها مقابله کند و ایرادات را بیابد، اما گرانی های اخیر نمایانگر اخلال در شبکه نظارت دولت است.