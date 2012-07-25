مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به منظور ساماندهی فعالیتهای اداره ثبت احوال شهرستان قدس، مسئولان این اداره اقدام به اجرای برخی طرح های مدون و برنامه ریزی شده، کرده اند.

پانچ کارت ملی متوفی برای جلوگیری از سوء استفاده برخی وراث

وی عنوان کرد: در این راستا جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی برخی وراث، مقرر شده است که سازمان بهشت فاطمه علاوه بر پانچ شناسنامه، نسبت به پانچ کارت ملی متوفیان اقدام کند که با این اقدام، احتمال سوء استفاده برخی افراد سودجو، از مدارک متوفی به صفر خواهد رسید.

سرپرست اداره ثبت احوال قدس، گفت: همچنین به منظور ابطال شناسنامه و کارت ملی متوفیان روستایی، شوراهای اسلامی روستاها موظف شده اند در اسرع وقت گزارش وفات در سطح روستا را به اداره ثبت احوال اعلام کنند.

ساماندهی افراد فاقد شناسنامه و متولدین در منزل

مهدوی بیان کرد: به منظور ساماندهی افراد فاقد شناسنامه و متولدین در منزل، مقرر شده است تعامل و همکاری سازنده ای با فرماندهی انتظامی شهرستان قدس صورت پذیرد.

وی افزود: این همکاری در قالب تحقیقات کارشناسانه پیرامون ولادت های احتمالی صورت گرفته در منزل و همچنین ماده 45 قانون ثبت احوال افراد فاقد شناسنامه و سجل، انجام خواهد شد.