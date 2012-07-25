خیرین سلامت 14 قطعه زمین برای احداث مراکز درمانی در مانه و سملقان اهدا کردند

علیرضا صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: مجمع خیرین سلامت خراسان شمالی از سال 89 به منظور فراهم آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیرین سلامت استان و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از کمک‌ها، مشارکت‌های مردمی و هدایت کمک‌ها به اولویت‌های حوزه سلامت، تشکیل شده است.

وی افزود: مجمع خیرین سلامت استان در این مدت فعالیت‌هایی چون اهدا زمین برای ساخت مراکز درمانی در سطح استان، ایجاد بخش‌های تخصصی و خرید تجهیزات مورد نیاز در مراکز درمانی استان، ایجاد و تجهیز مراکز درمانی و ... را انجام داده است.

صفاری در مورد فعالیت‌های این مجمع در شهرستان مانه و سملقان اظهار داشت: در شهرستان مانه و سملقان خیرین سلامت این مجمع تاکنون 14 قطعه زمین را برای احداث مراکز درمانی اهدا کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در بخش مرکزی روستای به یار کرد یک قطعه زمین به ارزش یک میلیارد و 250 میلیون ریال برای ساخت مرکز درمانی توسط خیر سلامت، امان برومند اهدا شده است.

صفاری اضافه کرد: همچنین 13 قطعه زمین دیگر نیز در مناطق مختلف این شهرستان با هدف تقویت زیرساخت‌های درمان و سلامت این شهرستان توسط خیرین اهدا شده است.

وی ارزش این 13 قطعه زمین اهدایی در شهرستان مانه و سملقان را 420 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: بر این اساس تاکنون یک میلیارد و 670 میلیون ریال توسط مجمع خیرین سلامت خراسان شمالی برای ساخت و تجهیز مراکز درمانی در شهرستان مانه و سملقان اهدا شده است.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان شمالی در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به عدم تکافوی اعتبارات دولتی برای ساخت و تکمیل مراکز درمانی در استان، خیرین و نیک اندیشان بیش از گذشته برای ارتقا سلامت و خدمات دهی به مردم فعالیت کنند.

