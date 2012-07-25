52 فروشگاه در ماه رمضان کالاهای مورد نیاز را به شهروندان زنجانی ارائه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معصومی صبح چهارشنبه در ششمین جلسه کار گروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان با محوریت تنظیم بازاربا بیان اینکه عمده مشکل موجود در بازار استان در عرض یک ماه گذشته بحث مواد پروتئینی بوده است افزود: عدم استقبال مرغداران از کنجاله ای که به آنها تحویل می شود و پایین بودن قیمت کنجاله ی سویا و اختلاف شدید قیمت مرغ با استان های همجوار موجب کاهش انگیزه واحد های مرغ داری برای تحویل مرغ به کشتارگاه های استان شده بود که با بازرسی های صورت گرفته و شدت برخورد ها در حال حاضر مشکلی در راستای مرغ در استان وجود ندارد.

وی با اشاره به افزایش سهمیه کنجاله برای افزایش میزان تولید مرغ در استان افزود: در حال حاضر میزان 2 هزارو 375 تن کنجاله سویا توسط شرکت پشتیبانی دام به مرغ داران تحویل داده شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همچنین در رابطه با طرح ضیافت در استان گفت: در حال حاضر در کاسپین نمایشگاه عرضه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در نظر گرفته شده است و با پیش بینی 40 غرفه در این نمایشگاه اقلام اساسی مانند برنج، روغنف قند، شکر، خرما، مرغ، تخم مرغ، انولع کنسویجات و غیره عرضه خواهد شد.

معصومی با یادآوری اینکه علاوه بر کاسپین تعدادی از فروشگاه ها و واحد های صنفی در استان مشخص شده است تصریح کرد: 17 فروشگاه در زنجان، 6 واحد صنفی در ابهر، 8 واحد در خرمدرهف 6 واحد در خدابنده، 9 واحد در ایجرود، 2 واحد در طارم و 4 واحد صنفی نیز در ماهنشان در نظر گرفته شده است تا کالاهای مورد نیاز مردم در ماه رمضان را عرضه نمایند.

وی در رابطه با تعیین قیمت شن و ماسه گفت: شن بادامی در درب کارگاه 28 هزار ریال و ماسه 30 هزار ریال برای هر تن است همچنین میزان کالاهای اساسی ذخیره شده برای مصرف در ماه رمضان 2 هزار تن برنج تایلندی، 500 تن برنج شیرودی، 100 تن شکر، 50 تن روغن نباتی می باشد که در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

معصومی افزود: در خصوص مرغ سفارشی از ترکیه انجام شده است که تا 10 روز آینده مرغ وارد استان خواهد شد.

