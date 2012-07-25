نمایش لباس "قسم" در موزه قرآن تبریز/ دستخط امام رضا(ع) در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر ، تراب محمدی ظهر امروز چهارشنبه اعلام کرد: مرمت مساجد و خانه های تاریخی و استفاده از آنها در قالب موزه هدفی است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برای معرفی و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی استان در پیش گرفته است.

وی افزود: توجه به حفظ اصالت معماری بناهای قدیمی مورد توجه خاص متولیان میراث فرهنگی استان بوده به طوریکه این اصالت معماری و فضای سنتی باعث جذب تعداد زیادی بازدیدکننده شده است.

محمدی ادامه داد: تیرماه سال جاری و چند روزی که از آغاز ماه مبارک رمضان گذشته است تعداد قابل توجهی از هم استانی ها وهموطنان از موزه قرآن و کتابت تبریز بازدید کرده اند که در این میان موزه مذکور میزبان مهمانان خارجی از کشورهای بحرین و ترکیه نیز بوده است.

وی با اشاره به تاریخ موزه قرآن و کتابت تبریز گفت: این موزه بنای مسجد شاه طهماسب صفوی معروف به مسجد صاحب الامر بوده که در شرق میدان صاحب آباد در قلب شهر تبریز در کنار مهران رود قرار دارد.

محمدی معماری این بنای تاریخی را تشریح کرد و اظهار داشت: این بنای تاریخی یک گنبد و دو مناره بلند دارد و در ابتدا مسجد ویژه شاه طهماسب اول صفوی بوده است.

محمدی به اشیای نگهداری شده در این موزه اشاره کرد و گفت: علاوه بر نسخ خطی، انواع قلمدان های مقوایی مذهب دارای نقوش مینیاتوری و روکش لاکی، همچنین انواع پلاک های فلزی منقوش به ادعیه و اوراد، ظروف چینی، سفالی، برنجی مزین به آیات قرآنی و بسیاری از آثار و تصاویر بزرگان دینی در این موزه به نمایش درآمده اند.

وی افزود: در موزه قرآن و کتابت نسخه هایی از قرآن مجید به خط ائمه و خوشنویسان معروف جمع آوری و در معرض تماشای علاقمندان گذاشته شده است از جلمه این نفایس می توان به یک صفحه از قرآن کریم منسوب به دستخط مبارک حضرت امام رضا (ع) اشاره کرد که بر روی تکه ای از پوست نوشته شده است.

محمدی تصریح کرد: از برجسته ترین آثار دیگر می توان به لباس قسم منقوش به کل آیات قرآن، کوچکترین قرآن خطی مطلا، جام شفا بخش و کتیبه سنگی میخی اشاره کرد.