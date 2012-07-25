700 مبلغ مذهبی به مساجد گلستان اعزام شدند

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هنوز اعزام مبلغ ادامه دارد و احتمال اینکه تا 800 نفر افزایش یابد، وجود دارد.

وی اظهار داشت: علما و روحانیان از حوزه علمیه قم و جاهای دیگر به استان اعزام شده و در مساجد فعالیت می کنند.

وی برپایی نماز جماعات، سخنرانی، کلاس قرآن، پاسخگویی به شبهات دینی و ... را از جمله برنامه های این روحانیون برشمرد.

حجت الاسلام ولی نژاد، اجرای برنامه کاروان قرآنی را با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: مهمان این برنامه از کشور پاکستان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان یادآور شد: این کاروان در شهرهای مختلف استان اجرا می شود و تمهید مقدمات شده است.

وی اجرای برنامه شبی با قرآن و انس با قرآن با کمک دفتر امور روستایی استانداری را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و گفت: در این محافل قرآنی در روستاها نیز برگزار می شود.

وی برگزاری دوره های قرآنی، روخوانی و روانخوانی، تفسیر و مفاهیم قرآنی را از جمله برنامه های قرآنی برشمرد.

وی یادآور شد: این برنامه ها تا 15 ماه رمضان ادامه دارد و همزمان با نیمه ماه رمضان و شبهای قدر و شهادت حضرت علی (ع) برنامه ها گسترده تر می شوند.