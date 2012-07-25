هنرمند تبریزی حوض خانه کمال الملک را سوزن دوزی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، «حبیب نیک نشان » که 20 سال است در این زمینه فعالیت دارد، اظهار داشت: به زودی پیشرفت هایی از دوخت این اثر سوزن دوزی قابل ملاحظه خواهد بود .

نیک نشان با اشاره به سایر آثار شاخص سوزن دوزی شده خود افزود: آثار برجسته ای از جمله سوزن دوزی روی طرح های نجارخانه، مدرسه، ماهیگیر و شاهنامه شاه طهماسب را پیش از این انجام داده ام.

وی سوزن دوزی شاهنامه شاه طهماسب را از برجسته ترین آثار خود خواند و تصریح کرد: آثار سوزن دوزی خود را اغلب نه برای فروش، بلکه برای عشقی که نسبت به این هنر دارم، انجام می دهم.

نیک نشان اثر ماهیگیر را یکی از زیباترین آثار خود عنوان کرد و گفت: 12 سال پیش اثر ماهیگیر را اتمام و آن را به یکی از گالری های شخصی در فرانسه فروختم.

این هنرمند با اشاره به اینکه طراحی، مهم ترین بخش در سوزن دوزی محسوب می شود، برجستگی آثار خود نسبت به دیگران را در طراحی های ویژه و ممتاز عنوان کرد.

نیک نشان با بیان اینکه طراحی، کاری بسیار ظریف و دقیق به شمار می رود، حمایت های استاد مرحوم، حمید شاطریان را در آموزش ریزه کاری های طراحی از عوامل مؤثر در پیشرفت خود دانست.

هنرمند سوزن دوز آذربایجان شرقی گفت: هنر سوزن دوزی تبریز تفاوت های عمده ای با سوزن دوزی شهرهای دیگر نظیر اصفهان دارد و به هیچ وجه قابل قیاس با آنها نیست.

نیک نشان گفت: طرح های بسیاری در سوزن دوزی تبریز وجود دارد که پیاده کردن آن در سوزن دوزی اصفهان ناممکن است.

وی تنوع طرحها، نخ مورد استفاده و شیوه دوخت را از تفاوت های اساسی در هنر سوزن دوزی بین دو شهر تبریز و اصفهان دانست و افزود: نخ به کار برده شده در سوزن دوزی اصفهان ضخیم تر از تبریز است.

نیک نشان یادآور شد: پیش از آغاز کار سوزن دوزی، طراحی کارهای گلدوزی از کارهای مورد علاقه من بود اما محدودیت طرح های موجود سبب شد تا به سمت هنر سوزن دوزی کشیده شوم.

وی با اشاره به اقدام قابل تقدیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در ثبت ملی سوزن دوزی ممقان، تأکید کرد: هنر سوزن دوزی درکنار حمایت های دولتی طی سال های اخیر، همچنان نیاز به شناخته شدن و معرفی در بین مردم دارد زیرا گاهی مردم این هنر را با نقاشی اشتباه می گیرند.

این هنرمند رشته سوزن دوزی با بیان اینکه وضعیت این هنر نسبت به سال های قبل رو به رشد بوده است، گفت: زمانی که از حمایت های دولتی صحبت می شود، تنها حمایت های مادی مد نظر نیست و صرف شناساندن اثر برای هنرمند کافی است.

