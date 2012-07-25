اهدای 50 میلیون ریال به ورزشکان المپیکی و پارالمپیکی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی صبح چهارشنبه در نشست مسئولان استان بوشهر با ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای پنج نماینده در مسابقات المپیک و پارالمپیک است که به منظور افزایش روحیه این ورزشکاران به هر یک از این افراد مبلغ پنج میلیون تومان اهدا شد.
وی از تزریق همه 10 درصد اعتبارات فرهنگی استان را به بخش ورزش در سال گذشته اشاره کرد و افزود: استاندار بوشهر حمایت بسیار خوبی از ورزش و ورزشکاران استان بوشهر داشته است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر به حمایت مسئولان و رسانههای استان از ورزشکاران اشاره کرد و گفت: ورزشکان سختیهای بسیار زیادی برای کسب سهمیه المپیک میکشند و به سختی میتوانند به این موفقیت دست یابند.
وی اضافه کرد: به منظور حمایت از قهرمانان و ورزشکاران استان کارهای خوبی صورت گرفته که در این راستا بانک اطلاعاتی ورزشکاران قهرمان استان بوشهر تدوین شده تا بتوانیم بهتر و بیشتر به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی کنیم و شرایط بهتری را برای ورزشکاران ایجاد کنیم.
رئیس هیئت کمبینایان و نابینایان استان بوشهر نیز در این نشست ورزشکاران اعزامی از استان بوشهر به مسابقات پارالمپیک را از بهترین ورزشکاران اعزامی دانست و گفت: اگر تنگ نظری مسئولان در پایتخت نبود سهمیه ورزشکاران استان بوشهر در پاراالمپیک لندن افزایش مییافت.
محمد ابراهیمزاده به امید بالا برای گرفتن مدال توسط این ورزشکاران اشاره کرد و اظهار داشت: دو ورزشکار از مجموع سه ورزشکار کم بینای ایران در رقابتهای پاراالمپیک لندن از استان بوشهر هستند که جای بسی افتخار است.
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