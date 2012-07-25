سقف تسهیلات مسکن مهر کوهدشت افزایش یافت

الهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به پیشنهاد مسئولان شهرستان از جمله فرماندار کوهدشت پیگیر شدیم تا تسهیلات بیشتری به زیرساخت های مسکن مهر کوهدشت اختصاص یابد.

وی ادامه داد: خوشبختانه وزیر راه و شهرسازی نیز با درخواست ما مبنی بر افزایش وام موافقت کرد و مبلغ خواسته شده به تسهیلات مسکن مهر این شهرستان افزوده شد که فکر نمی کنم مشکلی از نظر پولی در روند کار مسکن مهر کوهدشت وجود داشته باشد.

مسکن مهر کوهدشت

رئیس راه و شهرسازی شهرستان کوهدشت نیز در رابطه با روند کار مسکن مهر در این شهرستان به مهر گفت: با افزایش سقف تسهیلات از 22 میلیون به 25 میلیون تومان مشکل مالی رفع شده و پیش بینی می شود تا آخر تابستان 91 تعداد 208 واحد تکمیل شود و مابقی واحدهای مسکن مهر کوهدشت نیز تا دهه فجر امسال تکمیل خواهند شد.

فرشاد رضایی تصریح کرد: در حال حاضر عملیات ساخت مسکن مهر در کوهدشت 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی یادآور شد: 30 درصد مابقی پیشرفت کاری پروژه ها مربوط به ظریف کاری های واحدهای ساختمانی است که تا دهه فجر تکمیل نهایی خواهند شد.